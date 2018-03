'Người phán xử' gay cấn với các cảnh máu me, trả thù

Người phán xử dài 46 tập, kịch bản được Việt hóa từ phim The Arbitrator của Israel, do ba đạo diễn Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng thực hiện.

Phim xoay quanh cuộc chiến trong thế giới ngầm của các tổ chức xã hội đen. Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) là ông trùm có vai vế cao, thường đứng ra phán xử các vụ tranh chấp trong giới giang hồ. Con gái Phan Hương (Thanh Hương) và con trai Phan Hải (Việt Anh) của ông đều có tính khí nóng nảy, chơi bời. Dù hoạt động phi pháp, Phan Quân luôn giữ cho gia đình vỏ bọc nề nếp.

Phan Quân ra lệnh chặt ngón tay Tuấn (tập 1)

Hai đứa con nuôi của Phan Quân là Tuấn (Trọng Hùng) và Tú (Quốc Đam) bị tay giang hồ Lân Sứa (Quốc Quân) truy sát do ân oán trước đó. Để hóa giải thù hận, Phan Quân đứng ra phán xử. Sau khi biết Tuấn đã giết anh họ Lân Sứa, ông sai Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) chặt một ngón tay của hắn. Cảnh này được thể hiện trực diện với hình ảnh máu me và ngón tay đứt lìa. Các nhân vật trong phân đoạn cũng dùng nhiều từ ngữ nặng nề để miệt thị nhau. Thông điệp “nợ máu phải trả bằng máu” được lặp lại nhiều lần.

Trong mạch phim, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng. Nó thể hiện chân dung "người phán xử" - một ông trùm máu lạnh, công tư phân minh.

Ngay sau khi tập 1 lên sóng, cảnh chặt ngón tay được bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả cho rằng phân đoạn này mang tính bạo lực, không phù hợp với một bộ phim truyền hình phát trong khung giờ vàng.

NSND Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh bày tỏ phim hình sự không thể thiếu các yếu tố bạo lực. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (giám đốc đơn vị sản xuất phim) cho biết Người phán xử được chuyển thể từ kịch bản gốc của Israel. Êkíp đã giảm nhẹ nhiều cảnh gây sốc, nhạy cảm.

Phan Hải giết chồng cũ của người tình (tập 2)

Tình huống này lột tả đầy đủ tính cách trẻ con, hiếu thắng, bốc đồng... của Phan Hải. Nó cũng dẫn anh ta và gia đình đến một loạt rắc rối sau này.

Ông trùm Phan Quân bị ám sát (tập 4)

Sự xuất hiện của Thế Chột được khán giả mong đợi từ đầu phim. Ông ta biết cách lợi dụng những sơ hở của Phan Hải để tấn công Phan Quân. Thế Chột chính là người đứng sau anh em Tuấn, Tú, điều khiển hai kẻ này chống đối Phan Thị, đưa đế chế của "người phán xử" rơi vào nhiều tình huống nguy nan.

Lê Thành muốn Phan Quân thừa nhận là cha (tập 9)

Lê Thành dần nhận ra mối liên kết với "người phán xử" Phan Quân. Anh lấy cớ xin tài trợ cho một dự án từ thiện để gặp gỡ trực tiếp với chủ tịch tập đoàn Phan Thị. Tại đây, anh bày tỏ với Phan Quân mong muốn ông thừa nhận anh là con trai song "ông trùm" thẳng thừng từ chối. Lúc ra về, anh bị chồng của người yêu cũ hành hung và được Lương Bổng cứu kịp thời.

Sau biến cố này, Lê Thành ngày một thân thiết với Phan Quân dù biết ông trùm có nhiều hoạt động nằm ngoài vòng pháp luật. Bằng sự khéo léo của mình, anh giúp ông giải quyết nhiều sự vụ cam go.

Khán giả theo dõi Người phán xử hài lòng khi thấy nhân vật Lê Thành dần thể hiện được vai trò của mình. Các fan hy vọng nhân vật này sớm trở thành thế đối trọng với Phan Hải.

Vân Điệp thách thức Diễm My (tập 11)

Những trích đoạn gay cấn trong phim 'Người phán xử'

Khi đi mua sắm cùng bạn, Diễm My vô tình gặp Vân Điệp - cô bồ trơ trẽn của Phan Hải. Vân Điệp giễu cợt Diễm My lấy Phan Hải vì tiền. Bị Diễm My nói là "đồ vô học", Vân Điệp tức giận ném chiếc nhẫn cưới của Phan Hải mà cô ta đang giữ trước mặt Diễm My. Cô ta còn tiết lộ Phan Hải chính là thủ phạm đã giết Đức Vượng - chồng cũ của Vân Điệp vì tình.