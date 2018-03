Người Nhện 'chăng lưới' các rạp chiếu Bắc Mỹ

Danh sách Top 10 phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ tuần này có sự xuất hiện của khá nhiều bộ phim mới, gồm The Amazing Spider-Man, Savages, To Rome With Love và phim tài liệu ca nhạc Katy Perry: Part of Me 3D. Với 65 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, Người Nhện trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng tuần này, đẩy quán quân tuần trước là Ted xuống vị trí thứ hai.

"Người Nhện mới" có doanh thu cao nhất tại Mỹ tuần này. Ảnh: Sony.

The Amazing Spider-Man đưa Người Nhện trở về thời kỳ tuổi teen - khi Peter Parker còn là một cậu học sinh cấp ba hiếu động. Cha mẹ biến mất một cách bí ấn từ khi còn nhỏ, Peter lớn lên trong tình yêu thương của hai người bác Ben và May. Khi lớn lên, Peter đã bộc lộ năng khiếu khoa học thừa hưởng ở cha. Một ngày nọ, anh chàng tìm thấy chiếc cặp sách bí ẩn mà cha để lại. Cuộc gặp gỡ tình cờ với cộng sự cũ của cha - tiến sĩ Curt Connors - cũng mở ra một cuộc sống mới cho Peter là trở thành Người Nhện có sức mạnh phi thường...

Được ra mắt từ hôm thứ ba (3/7), riêng ở Mỹ, The Amazing Spider-Man thu về 140 triệu USD với 6 ngày đầu công chiếu. Tại thị trường quốc tế, phim được ra mắt sớm từ cuối tháng 6 và phá nhiều kỷ lục doanh thu tại châu Á. Hiện phiên bản mới của Người Nhện đã đạt được 341,6 triệu USD trên toàn thế giới và hiện xếp thứ sáu trong danh sách các phim ăn khách nhất năm nay. The Amazing Spider-Man đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 29/6.

Hai diễn viên chính Emma Stone và Andrew Garfield trong "The Amazing Spider-Man". Ảnh: Sony.

Ted, quán quân của tuần trước rơi xuống vị trí thứ hai với 32,6 triệu USD và giảm 40% lượng khán giả so với tuần đầu. Tác phẩm này đang được giới phê bình đánh giá cao. Đứng sau Ted là Brave, giữ nguyên vị trí thứ ba như tuần trước. Tác phẩm thứ 13 của Pixar đã cán mốc 200 triệu USD sau ba tuần chiếu rạp. Phim đã ra mắt khán giả Việt Nam từ hôm 6/7.

Tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone, Savages, đứng thứ tư tuần này với 16,2 triệu USD. Nội dung phim nói về hai chàng trai ở bãi biển Laguna phải chiến đấu chống lại một nhóm buôn ma túy người Mexico để giải cứu một cô bạn gái bị nhóm này bắt cóc. Savages có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như John Travolta, Benicio Del Toro, Taylor Kitsch, Blake Lively hay Salma Hayek.

Một cảnh trong phim tài liệu ca nhạc "Katy Perry: Part of Me 3D". Ảnh: Paramount.

Bộ phim tài liệu ca nhạc của Katy Perry - Part of Me 3D - có doanh thu khá khiêm tốn, 7,15 triệu USD, và đứng thứ tám trong tuần ra mắt. Phim xoay quanh cuộc đời trong và ngoài sân khấu của nữ ca sĩ Fireworks với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Part of Me 3D cũng bao gồm những trích đoạn trong tour diễn California Dreams tour của Katy năm ngoái.

To Rome With Love của đạo diễn Woody Allen lọt vào Top 10 tuần này với doanh thu 3,5 triệu USD. Phim được lồng ghép bởi 4 câu chuyện riêng biệt về những người dừng chân tại thành Rome. Họ là người Mỹ, người Italy, dân địa phương hay khách du lịch. Tất cả đều bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu lãng mạn tại thành phố huyền thoại của châu Âu.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về Magic Mike, Madea's Witness Protection, Madagascar 3: Europe's Most Wanted và Moonrise Kingdom. Tác phẩm đáng chú ý nhất sẽ ra mắt vào thứ sáu (13/7) là phim hoạt hình 3D Ice Age 4: Continental Drift.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. The Amazing Spider Man - Sony/ Columbia - 65 triệu USD

2. Ted - Universal - 32,6 triệu USD

3. Brave - Disney/ Pixar - 20,2 triệu USD

4. Savages - Universal - 16,2 triệu USD

5. Magic Mike - Warner Bros. - 15,6 triệu USD

6. Madea's Witness Protection - Lionsgate - 10,2 triệu USD

7. Madagascar 3: Europe's Most Wanted - Paramount/ DreamWorks - 7,7 triệu USD

8. Katy Perry: Part of Me 3D - Paramount - 7,15 triệu USD

9. Moonrise Kingdom - Focus - 4,64 triệu USD

10. To Rome With Love - Sony Pictures Classics - 3,5 triệu USD

Nguyên Minh