Người Khổng Lồ Xanh - siêu anh hùng bị truy đuổi

Nhân dịp bom tấn The Avengers sắp ra mắt hè này, VnExpress.net xin giới thiệu với độc giả chân dung những siêu anh hùng nổi tiếng trong bộ truyện tranh của tác phẩm này. Giữa các đồng đội của mình, The Hulk luôn là siêu anh hùng dễ nhận ra nhất bởi hình dáng khổng lồ, làn da xanh lét và sức tấn công khủng khiếp mỗi khi giận dữ.

Tuổi thơ đau đớn của Bruce Banner

Bruce Banner là con trai của Giáo sư Brian Banner, một nhà vật lý nguyên tử, và vợ Rebecca. Được mẹ yêu quý nhưng Bruce lại bị cha căm ghét. Là một kẻ nghiện rượu, Brian Banner ghen tuông một cách điên cuồng với tình yêu của Rebecca dành cho con trai. Ông đánh đập Bruce và cuối cùng giết chết Rebecca. Người ta đưa Brian vào một bệnh viện tâm thần, còn Bruce được bà bác Drake nuôi nấng. Trải qua tuổi thơ ấu, Bruce luôn cảm nhận được một nỗi đau và một sự giận giữ, căm thù trong con người mình.

Tạo hình nhân vật Người Khổng Lồ Xanh - The Hulk - trong truyện tranh của Marvel. Ảnh: Marvel.

Khi lớn lên, Bruce theo đuổi chuyên ngành vật lý nguyên tử tại Navapo, New Mexico. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại cơ sở nghiên cứu nguyên tử của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Desert Base, New Mexico. Tại đó, Bruce gặp tướng Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, người phụ trách không lực tại căn cứ, và con gái của ông, Betty Ross - người mà sau đó Bruce đem lòng yêu. Anh nhận trách nhiệm thiết kế và giám sát quá trình xây dựng quả bom Gamma hay G-bomb, một vũ khí nguyên tử có khả năng phát ra một lượng rất lớn tia gamma.

Trở thành Người Khổng Lồ Xanh

Bruce có mặt trong căn hầm nơi diễn ra thí nghiệm đầu tiên dưới lòng đất của quả bom Gamma. Quan sát thấy một người dân thường đã vượt qua vòng an ninh và đi vào khu vực cấm, anh nói với người đồng nghiệp Igor Starsky dừng quá trình đếm ngược và tự mình lao vào căn hầm để đưa người này đến một nơi an toàn. Starsky, một gián điệp của Xô Viết, tận dụng cơ hội này để hãm hại Bruce bằng cách tiếp tục cho đếm ngược đến lúc quả bom phát nổ.

Bruce đã đưa được người dân đi trú ẩn, nhưng mình thì không chạy thoát quả bom. Một lượng lớn tia phóng xạ bắn lên mặt đất, tác động trực tiếp đến Bruce. Vì một lý do nào đó liên quan tới gen trong cơ thể, Bruce không chết sau sự kiện này mà bị biến đổi thành một con quái vật có sức mạnh phi thường, với làn da màu xám và hình dáng giống con người, được đặt tên là “The Hulk”.

Vụ nổ bom Gamma đã khiến Bruce Banner trở thành Người Khổng Lồ Xanh. Ảnh: Marvel.

Ban đầu, Bruce biến hình thành The Hulk vào lúc mặt trời lặn và trở lại hình hài con người vào bình minh. Nhưng sau đó, cơ thể của anh đã thay đổi khiến cho quá trình biến hình này chỉ xảy ra khi cơ thể giải phóng adrenalin lúc anh bị hưng phấn cực độ, bất kể là ngày hay đêm. Thông thường thì The Hulk gần như không có một chút ký ức hay trí thông minh nào của Bruce và rất dễ nổi nóng.

Khi lực lượng quân đội tìm cách khống chế Hulk, anh ta đã thổi bay mọi đợt tấn công của họ. Sau đó, Hulk phá tan âm mưu phá hoại nước Mỹ của The Gremlin, một kẻ xấu cũng bị biến đổi vì tia Gamma. Anh trở lại làm Bruce Banner, giấu kín thân phận Hulk và cố gắng kiểm soát phần thú tính trong con người mình vào ban đêm.

Những cuộc phiêu lưu đầu tiên

Một thời gian sau, Bruce một lần nữa biến thành Hulk, da của con quái vật này lại có màu xanh và đây là màu da mà Hulk giữ được lâu nhất. Bruce trở thành mục tiêu của một kẻ phản diện có tên Toad Men có âm mưu xâm lược Trái Đất. Mặc dù bị kẻ thù khai thác thông tin và bị biến thành kẻ phản quốc, Bruce vẫn đánh bại được cuộc xâm lăng của Toad Men bằng sức mạnh của The Hulk, và lấy lại được thanh danh của mình.

Trong nỗ lực kiểm soát sự biến hình của mình, Bruce bắt đầu sử dụng một loại máy chiếu tia Gamma để tạo ra sự biến hình giữa Bruce và Hulk, và ngược lại. Nhưng phần Hulk trong con người anh lại từ chối trả lại cơ thể cho Bruce. Trong một lần bị bắn bay vào không gian và gặp phải một cơn bão phóng xạ, Bruce nhận ra rằng mình có thể điều khiển được con quái vật Hulk.

Có tới ba tài tử là Edward Norton, Mark Ruffalo và Eric Bana từng thể hiện hình ảnh của The Hulk trên màn ảnh rộng, qua những phiên bản khác nhau. Ảnh: Marvel.

Sau đó, anh đã ngăn chặn được âm mưu lấy cắp thông tin bí mật về sức mạnh của The Hulk từ tên gián điệp người Nga, Boris Monguski (Mongu), đồng thời cứu được Betty Ross khỏi bàn tay của thủ lĩnh thế giới ngầm Tyrannus. Hulk còn chiến đấu chống lại Đại tướng Chang người Trung Quốc. Khi Căn cứ Gamma bị phá hủy và Hulk bị buộc tội thì nhóm Fantastic Four được triệu hồi để bắt giữ anh. Điều này đã dẫn tới rất nhiều cuộc đối đầu giữa Hulk và thành viên có tên The Thing của nhóm này. Sau cùng tất cả mới biết nhà khoa học Karl Kort là thủ phạm gây nên vụ phá hủy căn cứ Gamma.

Kẻ bị truy đuổi của The Avengers

Hulk bị Loki lừa và biến thành tay sai của hắn ta trong cuộc chiến chống lại người anh cùng cha khác mẹ của Loki, Thần sấm Thor. Âm mưu này sau đó bị bại lộ, dẫn tới việc Hulk, Thor, Người Sắt và một số thành viên khác tập hợp nhau lại thành biệt đội The Avengers và đánh bại được Loki.

Một thời gian sau, sự thiếu tin tưởng của nhóm với Hulk nảy sinh khi họ bị thao túng bởi gã Space Phantom, khiến Hulk phải rời bỏ nhóm. The Avengers lại quay sang truy đuổi cựu thành viên khó lường này của họ. Hulk đã liên kết với Sub-Mariner để đối chọi với các siêu anh hùng mà cụ thể ở đây là Thor. Nhưng Hulk thất bại và biến mất dưới biển sâu.

Hình ảnh của Người Khổng Lồ Xanh trong bom tấn "The Avengers" sắp ra mắt. Ảnh: Marvel.

Ngay sau đó, Hulk xuất hiện tại thành phố New York để trả thù biệt đội The Avengers. Tại đây, anh đồng thời đụng độ cả với nhóm Fantastic Four, dẫn tới một trận tái đấu với The Thing. Cuộc chiến kế thúc khi Hulk bị cuốn phăng về phía cảng New York. Khi xuất hiện trở lại ở New Mexico, anh đã bị The Avengers lừa để hỗ trợ họ ngăn chặn âm mưu tiêu diệt sự sống của loài người trên Trái Đất của bộ tộc Lava Men.

Người Khổng Lồ Xanh đã ba lần xuất hiện trên màn ảnh rộng nhưng mỗi lần là một tài tử khác nhau thể hiện. Trong phiên bản Hulk của đạo diễn Lý An năm 2003, ngôi sao người Australia, Eric Bana, là người đóng vai siêu anh hùng này. Tới The Incredible Hulk năm 2008, Edward Norton lại đem tới một diện mạo mới cho Người Khổng Lồ Xanh.

Trong The Avengers (xem trailer) sắp ra mắt, nam diễn viên Mark Ruffalo hứa hẹn sẽ đem tới những sắc màu mới lạ cho siêu anh hùng khổng lồ này so với những phiên bản trước.

Trí Tân