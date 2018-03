Người Dơi và con nuôi Robin xuất hiện trong hoạt hình Lego mới

‘The Lego Movie’ liên tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ / ‘The Lego Movie’ - để trí tưởng tượng bay cao

Sau thành công của The Lego Movie năm 2014 với doanh thu gần 470 triệu USD trên toàn thế giới, hãng Warner Bros quyết định khai thác thêm thế giới đồ chơi Lego bằng một số bộ phim ăn theo. Mở đầu là The Lego Batman Movie.

Người Dơi phải tìm cách dạy dỗ con nuôi tinh nghịch trong phim mới.

Tác phẩm mới phơi bày cuộc sống của người đàn ông sau lớp áo triệu phú Bruce Wayne hay áo choàng đen của Batman. Nhờ sự nghiêm khắc của người cộng sự Alfred, Bruce phải trở thành một người cha/người thầy bất đắc dĩ cho đứa con nuôi Dick Grayson (sau này sẽ trở thành Robin). Để giải cứu thành phố thoát khỏi bàn tay phá hoại của The Joker, Người Dơi phải rũ bỏ lối làm việc đơn độc, học cách hợp tác với Robin và lực lượng cảnh sát, đứng đầu là Ủy viên Gordon. Trong khi hợp tác với Robin, Người Dơi trải qua hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn.

Khi cuộc chiến với gã hề tội ác Joker tưởng như nghiêng phần thắng về phe Người Dơi, hàng loạt ác nhân khác bỗng xuất hiện gồm: Người câu đố, Người mèo, Chim cánh chụt, Quý ngài ma, Người lịch và Vua gia vị cũng trở lại.

The Lego Batman Movie một lần nữa đưa người xem đến với thế giới đồ chơi rực rỡ màu sắc với các mô hình thành phố, nhà cửa, nhân vật, các công trình kiến trúc và cả cuộc sống ở xứ sở xếp hình. Phim pha trộn tính hài hước, lời thoại dí dỏm vào các phân cảnh hành động. Những mảnh ghép đồ chơi quen thuộc hiện lên có cảm xúc giữa một xã hội thu nhỏ. Bất kỳ ai từng có tuổi thơ gắn bó với đồ chơi Lego đều cảm thấy thân thuộc qua từng khuôn hình của phim.

Poster phim "The Lego Batman Movie".

Bộ phim do đạo diễn Chris McKay thực hiện. Tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Will Arnett (lồng tiếng vai Batman), Zach Galifianakis (lồng tiếng The Joker), Michael Cera (lồng tiếng Dick Grayson), Rosario Dawson (lồng tiếng Barbara Gordon) và Ralph Fiennes (lồng tiếng Alfred).

The Lego Batman Movie dự kiến khởi chiếu vào ngày 10/2. Sau đó, các phần hoạt hình tiếp theo gồm Ninjago dự kiến ra rạp vào ngày 22/9 và The Lego Movie Sequel sẽ ra rạp tháng 5/2018.

Thành Long