Người đỡ đầu cho Clint Eastwood, Martin Scorsese mất ở tuổi 81

Ngày 6/5, Viện phim Lumiere và đạo diễn Bertrand Tavernier - bạn của Pierre Rissient - công bố tin: "Gia đình Pierre Rissient nhờ tôi thông báo tin. Tôi viết nó trong sự đau buồn vô hạn. Pierre là một người vĩ đại và là tín đồ điện ảnh đích thực. Chúng ta sẽ nhớ ông ấy". Thông cáo không nêu lý do nhà làm phim qua đời nhưng theo Hollywood Reporter, sức khỏe ông suy yếu nhiều năm qua do tuổi già.

Trailer "Man of Cinema" (2007) - phim tài liệu về Pierre Rissient Trên Variety, Gilles Jacob - cựu chủ tịch Liên hoan phim Cannes (Pháp) - chia sẻ: "Với sự nhạy bén và tò mò vô hạn, Pierre Rissient là người tài ba trong việc phát hiện các nhà làm phim giỏi. Ông ấy từng giúp những người như Jane Campion phát triển sự nghiệp. Ông ấy yêu quý và ủng hộ Liên hoan phim Cannes trong nhiều năm".

Pierre Rissient sinh năm 1936, là phó đạo diễn cho huyền thoại Jean-Luc Godard khi ông làm kiệt tác Breathless (1960). Rissient từng đạo diễn hai phim điện ảnh Alibis (1977) và Five and the Skin (1982) nhưng được nhớ đến nhiều hơn trong vai trò giám tuyển, tìm kiếm các tài năng triển vọng để mời tham gia Liên hoan phim Cannes. Rissient là người phát hiện và đỡ đầu cho các đạo diễn Clint Eastwood, Martin Scorsese, Jane Campion, Sydney Pollack, Hầu Hiếu Hiền... trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Ông cố vấn cho dự án The Piano (1993) - tác phẩm giúp Jane Campion trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Cannes. Năm nay, Rissient dự kiến đến Cannes để giới thiệu một bản phục chế phim Five and the Skin của ông trong chương trình Cannes Classics. Theo Hollywood Reporter, ông là một trong các nhân vật có ảnh hưởng nhất ở hậu trường các liên hoan phim nhiều thập niên qua.

