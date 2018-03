Người đẹp Thụy Điển trổ tài hành động trong trailer 'Tomb Raider'

Michael Fassbender và Alicia Vikander bí mật làm đám cưới / Tình yêu của 'Cô gái Đan Mạch' Alicia Vikander

Phim điện ảnh Tomb Raider được dựa trên trò chơi điện tử cùng tên ra mắt từ năm 1996. Alicia Vikander thủ vai chính Lara Croft - một nhà khảo cổ học nữ với nhiều kỹ năng hành động. Ở tuổi 21, cô bắt đầu có ảo giác về người cha đã mất tích cách đó bảy năm (Dominic West đóng). Từ các hình ảnh này, Lara phát hiện một cuộn băng video, hướng dẫn cô cách tiêu diệt tổ chức tà ác Trinity. Người đẹp tìm đến một hòn đảo bí ẩn để điều tra.

* Trailer mới của "Tomb Raider"

Trailer mới của "Tomb Raider" Alicia Vikander sinh năm 1988, thuộc nhóm diễn viên thực lực của Hollywood. Minh tinh Thụy Điển từng tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Ex-Machina, Jason Bourne và The Danish Girl. Năm 2016, cô giành Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn trong The Danish Girl.

Trailer mới giới thiệu nhiều pha hành động của Lara Croft, từ chạy nhảy, bắn cung, cận chiến. Ở một cảnh, nhân vật đu mình trên khúc cây, ngay trên thác nước. Theo các nhà sản xuất, phim mới sẽ truyền tải tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của trò chơi điện tử.

Lara Croft dùng cung trong phim.

Đồng hành Lara Croft là Lu Ren (Ngô Ngạn Tổ đóng) - thuyền trưởng một con tàu. Còn diễn viên Walton Goggins thủ vai phản diện Mathias Vogel - một thành viên tổ chức Trinity.

Trước đây từng có hai phim điện ảnh dựa trên trò chơi Tomb Raider là Lara Croft: Tomb Raider (2001) và Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) - đều do Angelina Jolie đóng chính. Tuy nhiên, nội dung tác phẩm mới không liên quan đến hai phim này.

Phim do Roar Uthaug đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 16/3.

Ân Nguyễn