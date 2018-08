Người đẹp '50 sắc thái' tái xuất trong phim kinh dị 18+

Phần ba '50 sắc thái' - hồi kết nhạt của series 18+ / Phong cách trang điểm của Dakota Johnson trong ’50 sắc thái’

Nữ diễn viên sinh năm 1989, nổi tiếng khi đóng vai nữ chính trong loạt phim 18+ Fifty Shades of Grey (50 sắc thái). Sau khi phần cuối của series ra mắt, cô sẽ tái ngộ khán giả trong phim kinh dị Suspiria. Câu chuyện lấy bối cảnh một học viện khiêu vũ nổi tiếng tại châu Âu. Vũ công Susie Bannion (Dakota Johnson đóng) đến đây để rèn luyện kỹ năng nhưng rồi hàng loạt vụ giết người bí ẩn xảy ra.

* Trailer phim

Trailer Suspiria Trailer vừa công bố của phim mang không khí u ám, tiết chế thoại và có nhiều hình ảnh kỳ quái gây tò mò cho khán giả. Ngoài Johnson, dự án quy tụ Tilda Swinton, Mia Goth, Jessica Harper và Chloë Grace Moretz. Dakota Johnson (phải) và đạo diễn Luca Guadagnino.

Suspiria được dựa trên tác phẩm cùng tên do Dario Argento đạo diễn năm 1977 - được xem là một trong các phim kinh dị nổi bật nhất thập niên 1970. Đạo diễn bản mới là Luca Guadagnino - người thực hiện phim đồng tính Call Me by Your Name gây chú ý ở mùa giải thưởng đầu năm.

Trên Indiewire, ông cho biết phim mới không phải bản remake mà dựa trên các cảm xúc của ông khi xem bản gốc. "Nghệ thuật không phải là sáng tạo cái nguyên bản mà là tìm ra góc nhìn mới", Guadagnino nói.

Phim dự kiến chiếu ngày 2/11 ở Mỹ.

