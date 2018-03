Ngoại hình gây thương nhớ của Bae Yong Joon 20 năm trước

"Thành thật với tình yêu" ("Did we really love?") từng gây "bão" khắp châu Á khi phát sóng vào năm 1999. Với vai Kang Jae Ho, nam diễn viên đem đến hình tượng mới - một chàng trai thực dụng, toan tính giữa tình yêu và tiền bạc. Series này cũng khép lại thập niên 1990 thành công của Bae Yong Joon - giúp anh trở thành ngôi sao Hallyu nổi tiếng nhất Hàn Quốc mọi thời đại.