'Ngọa hổ tàng long' thành phim kinh điển

Ngọa hổ tàng long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) từng đoạt 4 giải Oscar năm 2001 cho các hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất và Phim nước ngoài hay nhất. Đây cũng là bộ phim quy tụ dàn diễn viên bậc nhất Trung Quốc: Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di.

Poster Ngọa hổ tàng long trên một con phố ở Paris, Pháp. Ảnh: Xinhua.

Ông Richard Corliss, nhà phê bình phim của tạp chí Time, nhận xét: "Ngọa hổ tàng long là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tự nhiên mềm mại của phương Đông và tính chất mạnh mẽ của phương Tây. Nhiều cảnh bay nhảy đẹp mắt của khinh công và võ thuật Trung Quốc khiến khán giả phương tây được mở rộng tầm mắt”.

Đạo diễn Lý An sau khi biết tin đã vui mừng nói: “Đây là một vinh quang tột đỉnh”.

Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuận Phát trong 'Ngọa hổ tàng long'.

Ngoài Ngọa hổ tàng long, 9 bộ phim còn lại trong danh sách là: Wall.E (2008); The Lord of the Rings (2001, 2003); Avatar (2009); The White Ribbon (2009); The Hurt Locker (2009); Synecdoche, New York (2008); Devdas (2002); Moulin Rouge! (2001) và The Artist (2011).

Huệ Nguyễn