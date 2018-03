Ngô Thanh Vân làm phim hài Tết về miền Tây / Ngô Thanh Vân hóa sát thủ trong trailer bom tấn của Will Smith

Teaser trailer của Cô Ba Sài Gòn hé lộ bối cảnh thập niên 1960 của phim. Lúc này, Sài Gòn đang ở thời điểm giao thoa các giá trị cũ và mới, thời trang của giới trẻ bùng nổ với nhiều phong cách du nhập từ phương Tây. Trong khi đó, bà chủ Thanh Mai (Ngô Thanh Vân) vẫn bám trụ với tiệm may Thanh Nữ chín đời chuyên về áo dài truyền thống.

* Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim

Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim mới

Con gái bà chủ - Như Ý (Lan Ngọc) - muốn theo đuổi trang phục phương Tây, xem nhẹ giá trị tà áo dài. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa hai mẹ con với cao trào là cái tát của người mẹ với con.

Không khí Sài Gòn xưa được gợi lại bằng những thước phim tài liệu, font chữ trên các báo cũ và hình ảnh các phương tiện vận chuyển thời đó. Một đặc trưng của thành phố miền Nam thập niên 1960 là các buổi dạ tiệc kiểu phương Tây cũng được thể hiện. Nhịp phim nhanh, dồn dập với sự xuất hiện chớp nhoáng của nhiều nhân vật phụ. Ở cảnh cuối, họa tiết trên áo dài của Lan Ngọc phát sáng, hé lộ yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm.

Poster phim.

Phim do Lộc Trần và Kay Nguyễn đạo diễn, Ngô Thanh Vân là giám đốc sản xuất. Ngoài Ngô Thanh Vân và Lan Ngọc, dự án quy tụ các diễn viên Diễm My 9x, Diễm My, Hải Triều, Oanh Kiều, NSND Hồng Vân, Trác Thúy Miêu, Kim Thư.

Cô Ba Sài Gòn sẽ dự tranh hạng mục A Window to Asian Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á) ở Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) từ ngày 12-21/10, trước khi công chiếu ở Việt Nam ngày 10/11.

Ân Nguyễn