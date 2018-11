Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Ngô Thanh Vân hợp tác võ sĩ Cung Lê làm phim / Leon Lê: 'Tôi yêu cầu Ngô Thanh Vân không nhúng tay vào Song Lang'

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff) được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Ngô Thanh Vân là giám khảo nữ duy nhất trong hội đồng phim truyện. Cô sinh năm 1979, nổi tiếng trên màn ảnh rộng từ vai võ thuật trong Dòng máu anh hùng (đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam 2007). Gần đây, cô sản xuất phim và có một số tác phẩm nổi bật như Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.

Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim mới "Cô Ba Sài Gòn" do Ngô Thanh Vân sản xuất là đại diện Việt Nam ở Oscar 2019.

Trưởng ban giám khảo là Oguri Kohei - đạo diễn Nhật nổi tiếng với phim Muddy River (giải "Đạo diễn xuất sắc" của Viện Hàn lâm Nhật Bản năm 1981) và The Sting of Death (giải Grand Prix ở Liên hoan phim Cannes, Pháp, năm 1990). Những thành viên còn lại là Allan Starski - chuyên gia thiết kế Ba Lan, Shahram Mokri - đạo diễn Iran, Lee Dong Ha - nhà sản xuất Hàn Quốc, từng tham gia Poetry và Train to Busan.

Oguri Kohei (giữa) ăn mừng ở Liên hoan phim Cannes 1990. Ảnh: AFP.

Ban giám khảo phim ngắn gồm Jukka-Pekka Laakso (trưởng ban) - giám đốc Liên hoan phim ngắn Tampere (Phần Lan), Raymond Red - đạo diễn Philippines - và nhà quay phim Lý Thái Dũng của Việt Nam. Ở giải phụ NETPAC (dành cho các phim châu Á), giám khảo là Lee Choong Jik (trưởng ban) - giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Jeonju (Hàn Quốc), Tsengel Davaasambuu - nhà sản xuất phim Mông Cổ và biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Việt Nam).

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018 dự kiến quy tụ tác phẩm của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Agata Trzebuchowska - nữ diễn viên của Ida (giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" năm 2015) - là một trong các khách mời.

