Ngô Thanh Vân hợp tác võ sĩ Cung Lê làm phim

Công ty của Ngô Thanh Vân đồng hành với Cung Lê trong quá trình sản xuất và phát hành phim ở Việt Nam.

Công ty của Ngô Thanh Vân đồng hành với Cung Lê trong quá trình sản xuất và phát hành phim ở Việt Nam. Võ sĩ nói anh chọn Ngô Thanh Vân vì cô là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong dòng phim hành động trong nước.

Ngô Thanh Vân, Cung Lê casting phim hành động The Target Buổi tuyển diễn viên phim ngày 25/9 ở TP HCM.

"Cung Lê có tầm nhìn rất tham vọng với phim này. Anh ấy và êkíp khát khao tìm kiếm một nhà sản xuất có thể đáp ứng những yêu cầu về kỹ thuật. Tinh thần Việt Nam trong anh rất lớn và muốn truyền tải qua câu chuyện này", Ngô Thanh Vân nói. Ngoài ra, việc hợp tác với Cung Lê nhằm để vươn ra thị trường quốc tế sau khi cô đã có chỗ đứng trong nước.

The Target (Đặc vụ ngầm) xoay quanh hai điệp viên ưu tú người Việt. Khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài, họ đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á. Cả hai phải thoát khỏi cuộc truy sát, đồng thời tìm cách phá án. Phim dự kiến khởi quay cuối năm và phát hành năm 2019.

Cung Lê và Ngô Thanh Vân ở buổi casting phim.

Trước đó, Cung Lê và Trương Ngọc Ánh công bố hợp tác sản xuất dự án và diễn viên đóng vai nữ chính. Tuy nhiên, hồi tháng 9, họ cho biết không còn đồng hành do bất đồng về kịch bản, kinh phí.

Cung Lê sinh năm 1972, là võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật. Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim Thập nguyệt vi thành (2009), The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013), Savage Dog (2017) và Security (2017).

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ và đóng phim. Cô nổi tiếng trên màn ảnh từ khi đóng Dòng máu anh hùng (2007) cùng Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn. Những thế võ đẹp mắt của người đẹp khiến khán giả ưu ái gọi cô là "đả nữ của màn ảnh Việt". Gần đây, cô tham gia sản xuất phim và có một số tác phẩm gây chú ý.

Cung Lê Lương Triều Vỹ Cung Lê đối đầu Lương Triều Vỹ trong "Nhất đại tông sư".

Ân Nguyễn