Ngô Thanh Vân hóa sát thủ trong trailer bom tấn của Will Smith

Ngô Thanh Vân góp mặt trong trailer phim khoa học viễn tưởng Bright ra mắt ngày 20/7 (giờ Mỹ). Cô xuất hiện ở thời lượng hai phút 19 giây của trailer, đeo mái tóc bạch kim, chớp nhoáng hạ gục một người đàn ông. Nhân vật của cô tên Tiên, là một sát thủ trong phe đối đầu với nam chính (Will Smith thủ vai).

* Ngô Thanh Vân trong bom tấn có Will Smith

Sinh năm 1979, Ngô Thanh Vân gây tiếng vang trong làng phim Việt với các vai hành động trong Dòng máu anh hùng và Bẫy rồng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên tham gia đạo diễn và sản xuất phim. Cô có quan hệ tốt với giới làm phim Hollywood, từng giúp đỡ đạo diễn Jordan Vogt-Roberts khi anh sang Việt Nam tìm bối cảnh cho Kong: Skull Island. Đầu năm ngoái, cô xuất hiện trong Ngọa hổ tàng long 2, đóng cùng Chân Tử Đan và Dương Tử Quỳnh.

Để tham gia Bright, Ngô Thanh Vân trải qua bốn tháng làm việc ở Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đóng phim Hollywood với mục đích học hỏi là chính.

Bright là một trong hai dự án ở Hollywood của Ngô Thanh Vân năm nay. Phim còn lại là Star Wars: The Last Jedi. Trong phần tám loạt bom tấn không gian, nữ diễn viên thủ vai một phi công của quân Kháng chiến và xuất hiện trong đoạn phim hậu trường mới công bố gần đây.

* Ngô Thanh Vân cầm súng lớn ở phim hậu trường phần tám "Star Wars"

Bright là phim điện ảnh mới của Netflix, có kinh phí 90 triệu USD, do David Ayer đạo diễn. Dàn diễn viên bao gồm Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry và Edgar Ramirez. Trailer đầu tiên của phim giới thiệu một thế giới viễn tưởng, nơi con người sinh sống cùng các sinh vật kỳ lạ. Hai cảnh sát tuần đêm Scott (Will Smith) và Nick (Joel Edgerton) chạm trán với một thế lực bí ẩn có thể thay đổi cả vận mệnh thế giới.

Phim dự kiến ra mắt ngày 22/12 bằng cách phát trực tiếp trên Netflix - hình thức phát hành đang gây tranh cãi trong giới điện ảnh.

