Ngô Ngạn Tổ đóng phim chủ đề thảm họa của Hollywood

Geostorm (Siêu bão địa cầu) là tác phẩm về đề tài khoa học viễn tưởng do nhà sản xuất lừng danh Dean Devlin và Danny Cannon (bộ đôi của phim Independence Day) dàn dựng và chỉ đạo.

Diễn viên Hoa ngữ trong một cảnh quay.

Ngô Ngạn Tổ vào vai Cheng, một cố vấn làm việc tại Hong Kong cho chương trình Dutch Boy. Năm 2015, anh từng chia sẻ trên trang cá nhân về quá trình quay phim Geostorm. Các cảnh quay của anh được thực hiện trên đường phố Hong Kong.

Theo mô tả trên trang Ah Mike, Ngô Ngạn Tổ khi đó đóng vai một người vừa mua đồ và quay lại xe thì thấy người dân bên đường bắt đầu la hét, bị thương. Diễn viên Hoa ngữ tiết lộ: "Đoàn phim chặn hai con phố, trả tiền cho tất cả cửa hàng quanh đó để họ mở cửa như bình thường".

Ngô Ngạn Tổ chia sẻ hình ảnh khi quay "Geostorm" tại Hong Kong.

Ngoài Hong Kong, phim chủ yếu được thực hiện ở phim trường tại Louisiana (Mỹ). Một số phân đoạn thực hiện ngay tại trụ sở của NASA ở New Orleans.

Geostorm nói về viễn cảnh tương lai khi sự biến đổi khí hậu đe dọa cuộc sống trên Trái Đất. Các chính phủ trên thế giới đã thống nhất tạo một mạng lưới các vệ tinh. Mỗi khi muốn thay đổi thời tiết, các vệ tinh này tác động lên mây, gió của bầu khí quyển Trái Đất và tạo ra hiệu ứng. Nhưng việc làm trái tự nhiên này để lại hậu quả nghiêm trọng khi các vệ tinh thời tiết dần bị hỏng và gây ra các thảm họa toàn cầu.

Bên cạnh Ngô Ngạn Tổ, phim còn có sự tham gia của Gerard Butler (nổi tiếng với phim 300), Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Jim Sturgess... Phim sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 20/10.

Ngô Ngạn Tổ đóng phim chủ đề thảm họa của Hollywood

Geostorm không phải tác phẩm Hollywood đầu tiên Ngô Ngạn Tổ được mời tham gia. Anh từng đóng các phim Around the World in 80 Days (2004), Europa Repost (2013), Warcraft (2016)... Sắp tới, anh có mặt trong phim Tomb Raider, dự kiến ra rạp năm 2018.

