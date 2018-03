Nghi vấn 'Cướp biển Caribbean 5' bị hacker cướp, đòi tiền chuộc

Johnny Depp trẻ măng trong trailer mới 'Cướp biển vùng Caribbean 5' / Việt Nam trong top 20 nước bị mã độc tống tiền tấn công

Theo Variety và Hollywood Reporter, ngày 16/5, Bob Iger - CEO của Disney - thông báo cho các nhân viên việc một nhóm tin tặc tuyên bố đã cướp được một bộ phim của hãng.

Dù Disney chưa công bố tên phim bị đánh cắp, nguồn tin nội bộ của hãng tiết lộ cho Deadline và Los Angeles Times biết đó là Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales - phần năm trong loạt Cướp biển Caribbean.

* Johnny Depp trẻ măng trong "Cướp biển Caribbean 5"

'Cướp biển Caribbean 5' bị hacker cướp, đòi tiền chuộc Theo nguồn tin, những kẻ này yêu cầu hãng trả tiền chuộc bằng Bitcoin (một loại tiền tệ kỹ thuật số), nếu không chúng sẽ phát tán lần lượt năm phút, rồi cả phim lên mạng trước thời điểm công chiếu ngày 26/5. Bob Iger tuyên bố Disney sẽ không trả tiền chuộc. Hiện tại, vẫn chưa rõ cuộc tấn công này có liên quan đến WannaCry - mã độc đang lây lan toàn cầu hay không.

Sự kiện này tương tự như vụ việc cuối tháng 4, khi Orange Is the New Black - series truyền hình của đài Netflix - bị đánh cắp. Sau khi Netflix từ chối trả tiền, các tin tặc đã đăng 10 tập đầu của mùa năm (lúc đó vẫn chưa công chiếu) lên Pirate Bay - trang web nổi tiếng thế giới.

Johnny Depp trong phim mới.

Hector Monsegur - Giám đốc Phân tích An ninh của công ty bảo mật Rhino Security Labs - nhận định: "Những công ty như Disney, Netflix và Discovery có bộ phận an ninh tốt, nhưng đối tác bán hàng cho họ và các công ty nhỏ thì không. Họ cũng không có đủ ngân sách để tập trung vào vấn đề bảo mật nên hacker dễ dàng xâm nhập. Mọi hãng phim đều sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ IP (Tài sản trí tuệ) của mình".

Ân Nguyễn