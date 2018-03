Nghệ sĩ Hàn tưởng niệm sao quá cố Kim Joo Hyuk tại giải Rồng Xanh

Danh sách giải thưởng Rồng Xanh 2017: - Phim hay nhất: A Taxi Driver - Đạo diễn xuất sắc: Kim Hyun Suk (phim I can speak) - Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh đế): Song Kang Ho (phim A taxi driver) - Nữ diễn viên xuất sắc (Ảnh hậu): Na Moon Hee (phim I can speak) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Jin Seon Kyu (phim The Outlaws) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim So Jin (phim The King) - Đạo diễn mới xuất sắc: Lee Hyun Joo (phim Our love story) - Nam diễn viên mới xuất sắc: Do Kyung Soo (D.O, phim My Annoying Brother) - Nữ diễn viên mới xuất sắc: Choi Hee Seo (phim Anarchist from Colony) - Kịch bản hay nhất: Hwang Dong Hyuk (phim The fortress) - Quay phim xuất sắc: Jo Hyung Rae (phim The merciless) - Ánh sáng xuất sắc: Park Jung Woo (phim The merciless) - Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: Lee Hoo Kyung (phim Đảo địa ngục) - Âm nhạc xuất sắc: Jo Young Wook (phim A taxi driver) - Dựng phim xuất sắc: Shin Min Kyung (phim The King) - Kỹ xảo xuất sắc: Kwon Gwi Duk (phim The villainess) - Phim ngắn hay nhất: Kwak Eun Mi (phim Hand written poster) - Ngôi sao được yêu thích nhất: Na Moon Hee (phim I can speak), Sol Kyung Gu (The merciless), Jo In Sung (The King), Kim Soo Ahn (Đảo địa ngục) - Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: A taxi driver