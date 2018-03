Nghê Ni xinh đẹp trong tạo hình cổ trang

Đoàn làm phim Love Will Tear Us Apart do Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong đóng chính mới đây công bố một số hình ảnh Nghê Ni với tạo hình cổ trang. Trong Love Will Tear Us Apart, tiểu hoa đán đóng Miêu Miêu - một người mẫu, diễn viên.