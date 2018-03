Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim 'Trái tim mùa thu'

Chàng công tử si tình Han Tae Suhk do Won Bin thể hiện khiến nhiều cô gái thời ấy thổn thức. Anh yêu nhân vật của Song Hye Kyo ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh và mong cô được hạnh phúc. Từ sau 2002 đến nay, tài tử sinh năm 1977 không đóng phim truyền hình. Thay vào đó, anh trở thành tài tử nổi tiếng của màn ảnh rộng qua các phim như "My Brothers" (2004), "Mother" (2009), "Cờ bay phấp phới" (2010) và "The Man from Nowhere" (2010).