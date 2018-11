Ngân Khánh, Song Luân quay cảnh hẹn hò ở 'tuyệt tình cốc'

Ngân Khánh: 'Tôi hạn chế đóng cảnh yêu đương sau khi lấy chồng'

Đoàn làm phim chọn địa điểm quay là một hồ nước ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 50 km. Nơi đây vốn là mỏ đá bỏ hoang, nước được tạo nên từ nước mưa và các mạch ngầm, tạo nên màu xanh đặc trưng. Hồ này từng được ví von là "tuyệt tình cốc" - lấy tên từ địa điểm nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung, thu hút giới trẻ đến chụp ảnh.

Cảnh hẹn hò giữa 'tuyệt tình cốc' trong phim 'Quý cô thừa kế' Cảnh hẹn hò giữa 'tuyệt tình cốc' trong phim 'Quý cô thừa kế'.

Một trong những cảnh then chốt của phim là đoạn hai nhân vật chính - Nhung (Ngân Khánh đóng) và Việt Anh (Song Luân đóng) hẹn hò. Ngân Khánh kể êkíp gặp nhiều khó khăn khi quay do địa hình núi đá lởm chởm. Phim quay vào mùa mưa, đoàn vất vả di chuyển vì đường đầy bùn đất, sỏi cát trơn trượt. Một chiếc xe trong đoàn suýt bị lật khi chạy lên hồ. Bù lại, sau nhiều ngày quay, đạo diễn hài lòng với cảnh núi non, hồ nước nên thơ, góp phần tạo cảm xúc cho tình cảm của nhân vật.

Ngân Khánh, Song Luân - cặp diễn viên chính của phim.

Trong phim, Ngân Khánh vào vai Nhung, một tiểu thư kiêu kỳ, ứng xử kém, không biết nữ công gia chánh. Cuộc đời cô rơi xuống vực thẳm khi bà ngoại qua đời, để lại di chúc quyên tài sản làm từ thiện nếu cô không hoàn thành khóa học ba tháng ở nhà thờ Từ Tâm, tại một vùng quê Đà Lạt. Sự xuất hiện của Nhung ở miền quê nghèo làm xáo trộn cuộc sống của Việt Anh (Song Luân đóng), cô Lai (Hồng Đào) và lũ trẻ.

Ngân Khánh đóng cảnh nuôi heo trong phim Ngân Khánh đóng cảnh nuôi heo trong phim.

Phim do vợ chồng diễn viên Trang Nhung - Hoàng Duy sản xuất. Tác phẩm còn có sự tham gia của Quang Minh, Sĩ Thanh, Liên Bỉnh Phát... dự kiến ra rạp ngày 19/10.

Tam Kỳ