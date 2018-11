New Zealand cảnh báo người xem chi tiết tự tử trong 'A Star is Born'

'A Star is Born' - tình ca của hạnh phúc và nỗi đau / Lady Gaga - ngôi sao nhạc Pop tỏa sáng trong điện ảnh

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

A Star is Born xoay quanh đôi tình nhân - chàng ca sĩ nghiện rượu Jackson (Bradley Cooper đóng) và tài năng âm nhạc trẻ Ally (Lady Gaga đóng). Trong khi Ally thăng tiến, tình trạng của Jackson ngày càng xấu. Cuối cùng, anh kết liễu đời mình để không thành gánh nặng cho người yêu.

A Star is Born (Vì sao vụt sáng) Trailer phim.

Ở New Zealand, phim ban đầu được dán nhãn M (16+) với cảnh báo về "cảnh tình dục, ngôn ngữ gây khó chịu và việc sử dụng ma túy". Phần giới thiệu tác phẩm vừa phải bổ sung chi tiết tự tử để cảnh báo. Lý do là vì mới đây một số trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe sau khi xem phim.

Theo Guardian, cảnh sát nước này cho biết có hai thanh niên bị tác động mạnh bởi trích đoạn Jackson tự sát. Tổ chức Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Foundation) cũng phàn nàn đơn vị duyệt phim. "Dù cảnh tự tử không được mô tả trực diện, có những khán giả rất đau buồn và phải nhờ đến chăm sóc y tế", đơn vị nói.

Nhân vật Jackson gặp nhiều sức ép, trải qua nhiều biến chuyển tâm lý trước khi ra quyết định.

David Shanks - trưởng ban duyệt phim New Zealand - khen cách A Star is Born xử lý cảnh nhạy cảm nhưng khẳng định việc cảnh báo là cần thiết. "Chuyện tự tử tác động đến nhiều người ở New Zealand. Dòng cảnh báo sẽ giúp những ai từng mất người thân có thêm thông tin để quyết định mua vé hay không", ông nói.

A Star is Born được giới phê bình khen ngợi và được xem là ứng viên nổi bật ở mùa Oscar 2019. Tác phẩm cũng thắng lớn ở phòng vé với doanh thu 297 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí là 36 triệu USD. Ở Việt Nam, phim phát hành với tựa Vì sao vụt sáng và nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

