Natalie Portman giành giải Critics’ Choice

Colin Firth và Natalie Portman nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc do các nhà phê bình điện ảnh Mỹ bầu chọn. Ảnh: AP.

Critics’ Choice là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của nghệ thuật thứ 7, có tính định hướng cho Oscar. Năm nay, giải thưởng này càng được chú ý hơn khi diễn ra ngay trước thềm lễ trao giải Quả cầu vàng. Người giành vị trí tương tự Natalie Portman ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc là Colin Firth với vai diễn vua George VI trong bộ phim lịch sử “The King's Speech”.

“The King's Speech” còn giành thêm giải Kịch bản hay nhất cho David Seidler. Tuy nhiên, “Mạng xã hội” (The Social Network) mới là phim được các nhà phê bình đánh giá cao. “The Social Network” nói về những người sáng tạo ra Facebook được trao những giải thưởng quan trọng: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (David Fincher), Kịch bản chuyển thể hay nhất (Aaron Sorkin) và Hình ảnh tốt nhất.

Bộ phim có sự góp mặt của tài tử Leonardo DiCaprio “Inception” dẫn đầu về số giải thưởng nhưng tất cả nằm trong mục kỹ thuật: Quay phim xuất sắc (Wally Pfister), Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc (Guy Hendrix Dyas), Hiệu ứng đặc biệt, Âm thanh xuất sắc nhất, Phim hành động xuất sắc.

Đang có bầu nhưng nữ diễn viên của "Thiên nga đen" vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn. Ảnh: AP.

Bộ phim boxing “The Fighter” nhận ba giải thưởng: Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Christian Bale - Melissa Leo) và Dàn diễn viên xuất sắc. Diễn viên triển vọng thuộc về Hailee Steinfeld của “True Grit”. Các giải thưởng khác được trao trong đêm gồm: Phim hoạt hình xuất sắc: “Toy Story 3”, Phim hài xuất sắc: “Easy A”, Phim truyền hình xuất sắc: “The Pacific”, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: “The Girl With The Dragon Tattoo”, Phim tài liệu xuất sắc: “Waiting For Superman”, Bài hát trong phim hay nhất: If I Rise (127 Hours).



Đa số những ngôi sao của Critics’ Choice lần thứ 16 sẽ tiếp tục có mặt tại đêm trao giải hào nhoáng của Quả cầu vàng tổ chức tối chủ nhật 16/1 tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Mỹ (7h sáng 17/1 theo giờ Hà Nội). Đêm trao giải được dự đoán là cuộc so găng gay cấn của “The King's Speech” đang dẫn đầu với bẩy đề cử và “The Social Network” - đang giữ sáu đề cử.

N.T.