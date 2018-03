Natalie Portman có thể đóng 'Siêu nhân' tập mới

Sau khi tài tử Ben Affleck rút lui khỏi danh sách các đạo diễn được nhắm đến cho Siêu nhân tập mới, Darren Aronofsky - đạo diễn của bộ phim đình đám Thiên nga đen - đang là ứng cử viên số một. Một nguồn tin cho biết, nếu Darren được lựa chọn, Natalie Portman cũng sẽ tham gia dự án này trong vai nữ chính.

Natalie Portman đang gây chú ý với vai diễn trong "Thiên nga đen". Ảnh: Fox Searchlight.

Christopher Nolan - đạo diễn của bom tấn giả tưởng ăn khách Inception - là người viết kịch bản kiêm nhà sản xuất cho Siêu nhân tập mới. Theo Hollywood Reporter, Nolan đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Darren Aronofsky nhưng khi trả lời báo chí, ông nói rằng "vẫn còn quá sớm để tiết lộ bất kỳ điều gì".

Ben Affleck từng tỏ ra rất hào hứng và cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác để giành vị trí đạo diễn trong dự án này. Tuy nhiên mới đây, anh đã rút lui và nhường cơ hội lại cho những tên tuổi khác.

Sau khi Ben Affleck (phải) rút lui, Darren Aronofsky (trái) đang là cái tên sáng giá nhất cho vị trí đạo diễn của "Siêu nhân" tập mới. Ảnh: WENN.

Danh sách rút gọn những đạo diễn được Christopher Nolan nhắm tới bao gồm Duncan James (phim Moon), Jonathan Liebesman (phim Darkness Falls), Matt Reeves (phim Let Me In), Tony Scott (phim The Taking of Pelham 1 2 3), Zack Snyder (phim 300, Watchmen) và Darren Aronofsky.

Vào năm 2006, Warner Bros. và Legendary Pictures từng mời Natalie Portman tham gia Superman Returns với vai Lois Lane nhưng cô từ chối. Vai diễn này sau đó được giao cho nữ diễn viên Kate Bosworth. Tuy nhiên lần này, nếu Darren Aronofsky ngồi ghế đạo diễn, các nhà sản xuất tin chắc Natalie Portman sẽ nhận lời tham gia.

Đạo diễn Christopher Nolan được kỳ vọng sẽ làm "hồi sinh" Siêu nhân trên màn ảnh rộng trong thập kỷ mới. Ảnh: Warner Bros.

Đạo diễn Christopher Nolan từng khiến Người Dơi - một nhân vật truyện tranh tưởng như đã hết thời - sống lại vào năm 2005. Với tư duy độc đáo và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, ông đang được kỳ vọng sẽ mang lại vinh quang cho Siêu nhân trong thời gian tới.

David Goyer - đồng tác giả kịch bản với Nolan trong hai bộ phim Batman Begins và The Dark Knight - sẽ tiếp tục "sát cánh" cùng vị đạo diễn người Anh để tạo ra câu chuyện mới mẻ cho một nhân vật cũ.

Siêu nhân phiên bản mới có tên gọi Superman: Man of Steel dự kiến sẽ được sản xuất trong năm sau và ra mắt khán giả vào năm 2012. Tên của đạo diễn và dàn diễn viên sẽ được công bố trong hai tuần tới.

N.M.