Nàng thơ 'Hiroshima Tình yêu của tôi' qua đời ở tuổi 89

‘Amour’ - đơn giản là tình yêu / 'Minh tinh đồng trinh' Nhật Bản Setsuko Hara qua đời

The Guardian xác nhận tin về sự ra đi của Emmanuelle Riva đồng thời khẳng định bà là một trong những minh tinh tên tuổi nhất nước Pháp với sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ.

Nữ diễn viên Emmanuelle Riva.

Emmanuelle Riva sinh năm 1927 trong một gia đình lao động ở vùng đồng quê Remiremont của nước Pháp. Với ước mơ làm diễn viên từ nhỏ, thiếu nữ Riva bỏ lên Paris theo một đoàn hát kịch dù bị gia đình phản đối. Năm 1953, lúc 26 tuổi, bà nhận được học bổng theo ngành diễn xuất ở trường sân khấu ENSATT.

Nữ diễn viên thành danh năm 1959 (lúc 30 tuổi) với vai chính trong bộ phim Hiroshima Mon Amour (Hiroshima Tình yêu của tôi) của đạo diễn Alain Resnais. Tác phẩm do văn sĩ Marguerite Duras (tác giả Người tình) viết kịch bản. Trong phim, Emmanuelle Riva vào vai một minh tinh Pháp trải qua đoạn cuối cuộc tình với một chàng trai Nhật, trên nền bối cảnh đổ nát của thành phố Hiroshima - nơi vừa bị dội bom nguyên tử. Bộ phim hiện được đánh giá là một trong những tác phẩm đẹp nhất của phong trào "Làn sóng mới Pháp". Tác phẩm cũng giúp Emmanuelle Riva nổi tiếng như một nhan sắc lộng lẫy hàng đầu màn bạc.

Emmanuelle Riva trong "Hiroshima Mon Amour".

Những phim nổi bật Riva tham gia thập niên 1960 là Adua and her Friends (1960), Leon Morin, Priest (1961) Thérèse Desqueyroux (1962) và Thomas the Imposter (1965). Vai diễn sát thủ tỉnh lẻ trong Therese Desqueyroux của đạo diễn Georges Franju đem lại cho bà giải Volpi "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại liên hoan Venice.

Trong bốn thập kỷ diễn xuất tiếp theo, Emmanuel Riva hầu như không đóng phim thương mại nào mà chỉ chọn vai diễn gai góc trong các tác phẩm độc lập ít được biết đến.

Năm 2012, nữ diễn viên huyền thoại tái xuất trong bộ phim Amour của đạo diễn gạo cội người Áo - Michael Haneke. Bộ phim, kể về mối tình son sắt của một cặp vợ chồng già Pháp, đoạt giải Cành Cọ Vàng ở liên hoan Cannes. Vai diễn người vợ bị tai biến giúp Riva đoạt giải BAFTA, César đồng thời nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Bà là nữ diễn viên cao tuổi nhất từng nhận đề cử trong lịch sử giải thưởng của Viện hàn lâm Mỹ nhưng sau đó trượt giải này về tay Jennifer Lawrence (với vai diễn trong Silver Linings Playbook).

Emmanuelle Riva trong "Amour".

Sau Amour, Emmanuel Riva tiếp tục đóng phim dù biết mình mắc bệnh ung thư. Hè năm ngoái, bà tham gia dự án Alma ở Iceland. Tác phẩm hiện trong quá trình hậu kỳ và dự kiến ra mắt vào năm nay.

Ở ngoài đời, Emmanuel Riva sống lặng lẽ. Bà không kết hôn, không có con cái, sống trọn 54 năm trong một căn hộ thuộc tầng bốn ở Paris. Ngôi sao giữ kín thông tin bệnh tật đến lúc cuối đời.

* Trích đoạn Emmanuelle Riva diễn xuất trong "Hiroshima Mon Amour"

Emmanuelle Riva diễn xuất trong 'Hiroshima Tình yêu của tôi'

Vũ Văn Việt