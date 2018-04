Năng lực dàn người hùng Marvel trong đại chiến với Thanos

'Avengers: Infinity War' - trận chiến hùng tráng gây sốc của Marvel / Các nhân vật được dự đoán mất mạng trong 'Avengers 3'

Avengers: Infinity War kể về cuộc chiến của các người hùng với Thanos - ác nhân muốn hủy diệt vũ trụ. Bom tấn của Marvel thu hút sự chú ý bởi quy tụ dàn siêu anh hùng từ nhiều phim khác nhau, từ biệt đội Avengers, nhóm Guardians of the Galaxy đến những người hùng tự do như Dr. Strange và Spider-Man.

Biệt đội Avengers

Iron Man (Tony Stark)

* Giáp của Iron Man trong "Avengers 3"

Giáp của Iron Man trong "Avengers 3" Xuất hiện từ tác phẩm cùng tên năm 2008, Iron Man là người hùng đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh là thành viên sáng lập, trụ cột và hỗ trợ công nghệ cho đội Avengers. Vốn là tỷ phú và thiên tài sáng chế, Tony Stark tạo các bộ giáp có vũ khí hiện đại, mỗi bộ có công dụng khác nhau. Ngoài ra, anh có thể điều động một binh đoàn các bộ giáp tự hành để tham chiến khi cần. Trong Avengers: Infinity War, Iron Man dùng một bộ giáp cơ động có thể thu gọn trong chiếc vòng tay. Thor * Thor điều khiển sấm sét Thor phát ra sét từ mắt trong đoạn phim mới Thor là chiến binh người Asgard có siêu sức mạnh, khả năng bay và gọi sét. Anh tham gia sáng lập Avengers nhưng tạm rời đội sau Avengers: Age of Ultron (2014) để giải quyết việc riêng. Sau Thor: Ragnarok (2017), Thor trở thành vua Asgard nhưng quê hương anh bị phá hủy. Trên đường đưa dân tộc di tản, anh bị phi thuyền của ác nhân Thanos chặn đường. Nhân vật hiện mù một mắt và búa thần Mjolnir của anh đã bị phá vỡ. Thor sẽ cầm một chiếc búa thần khác có tên Stormbreaker trong phim mới. Đạo diễn Joe Russo cho biết thần sấm sẽ chiếm thời lượng lớn trong phim bởi xung đột giữa anh và Thanos. Hulk (Bruce Banner) * Hulk đọ sức với Thor trong "The Avengers" Hulk đọ sức với Thor trong "The Avengers" Khi nổi giận hoặc căng thẳng, tiến sĩ Bruce Banner hóa thành người khổng lồ xanh Hulk - nhân vật khỏe nhất đội Avengers. Khác với Bruce Banner nhã nhặn, Hulk hay nổi cơn thịnh nộ và càng nóng giận càng mạnh hơn. Đôi khi người khổng lồ xanh mất kiểm soát, tấn công đồng đội. Sau Avengers: Age of Ultron, Hulk lạc vào vũ trụ, gặp lại Thor ở một đấu trường trong Thor: Ragnarok. Trong phim mới, nhân vật trở về Trái đất để báo tin về Thanos. War Machine (James Rhodes) * War Machine chiến đấu Cảnh hành động của War Machine James Rhodes là sĩ quan cấp cao của không quân Mỹ, là bạn thân của Tony Stark và đồng hành cùng anh trong ba tập phim về Iron Man. James được Tony cho một bộ giáp màu xám đen để trở thành người hùng War Machine. Trong Captain America: Civil War (2016), anh bị tai nạn gây liệt chân nhưng đã hồi phục và quay lại trong cuộc chiến với Thanos. Vision * Cảnh Vision ra đời Cảnh Vision ra đời Vision là người máy được tạo ra Tony Stark khi tải chương trình trí tuệ J.A.R.V.I.S. vào một cơ thể tổng hợp. Anh được cấp năng lượng bởi Viên ngọc Trí tuệ trên trán, có thể bay, bắn năng lượng, siêu sức mạnh cùng khả năng kết nối vào các hệ thống liên lạc. Vision cũng là nhân vật duy nhất không phải người Asgard có thể nhấc nổi búa của Thor. Người máy có tình cảm với nữ phù thủy Scarlet Witch. Những người hùng sống ngoài vòng pháp luật Captain America (Steve Rogers) * Captain America đấu Iron Man trong "Civil War" Captain America vs Iron Man Steve Rogers vốn là một thanh niên Mỹ yêu nước sống vào Thế chiến thứ hai, có siêu năng lực nhờ tham gia một thử nghiệm của chính phủ. Anh được mô tả như chiến binh hoàn hảo, có thể chất, khả năng chiến thuật và lòng dũng cảm phi thường. Sau khi bị đóng băng cuối Thế chiến thứ hai, Captain America tỉnh dậy ở thời hiện đại và là thành viên sáng lập Avengers. Anh nổi loạn trong Captain America: Civil War, hiện sống ngoài vòng pháp luật và không còn giữ chiếc khiên bằng vibranium. Trong phim mới, Steve Rogers sử dụng một vũ khí do người Wakanda chế tạo. Scarlet Witch (Wanda Maximoff) * Năng lực của Scarlet Witch Năng lực của Scarlet Witch Wanda Maximoff cùng anh trai Pietro lúc đầu thù ghét Tony Stark bởi anh tạo ra vũ khí giết cha mẹ họ. Nhưng về sau, cô gia nhập đội Avengers trong trận chiến với robot Ultron. Đến Captain America: Civil War, cô cùng Hawkeye, Ant-Man, Winter Soldier và Falcon theo phe Captain America và bị bắt giam, trước khi được anh giải cứu. Scarlet Witch có thể bắn luồng năng lượng, điều khiển vật thể, tấn công tâm trí người khác. Scarlet Witch có thể dùng năng lực ở quy mô lớn. Tuy nhiên, cô đôi khi mất kiểm soát và bị chính phủ xem là mối hiểm họa. Falcon (Sam Wilson) * Các pha bay lượn của Falcon Các pha bay lượn của Falcon Sam Wilson là cựu quân nhân Mỹ sau đó chiến đấu cùng Captain America. Anh mang một đôi cánh bằng máy, sử dụng súng và nhiều công nghệ hiện đại khác. Ngoài ra, nhân vật còn có một máy bay nhỏ tên Redwing có thể tấn công và do thám. Winter Soldier (Bucky Barnes) * Trận chiến giữa Captain America và Winter Soldier Trận chiến giữa Captain America, Black Widow và Winter Soldier Bucky là bạn thân cùa Steve Rogers từ Thế chiến thứ hai, sau đó bị tẩy não và trở thành sát thủ của tổ chức Hydra. Anh dần lấy lại ký ức và hoàn lương ở thời hiện đại. Việc Bucky sát hại cha mẹ Iron Man đã gây ra cuộc nội chiến giữa các người hùng trong Captain America: Civil War. Bucky hiện sống ở Wakanda - vương quốc của Black Panther - và lấy biệt danh White Wolf. Anh có siêu sức mạnh, kỹ năng chiến đấu và cánh tay bằng kim loại. Black Widow (Natasha Romanoff) * Kỹ năng của Black Widow Kỹ năng của Black Widow Là điệp viên hàng đầu của S.H.I.E.L.D, Black Widow không chỉ giỏi chiến đấu, mà còn là bậc thầy ở kỹ năng đóng giả người khác, hóa trang, tra khảo, phân tích tâm lý đối tượng. Cô là thành viên sáng lập đội Avengers và là người yêu của Bruce Banner. Trong Civil War, Natasha lúc đầu theo phe Iron Man nhưng phản bội. Cô hiện lẩn trốn cùng nhóm Captain America. Hawkeye (Clint Barton) * Hawkeye trổ tài bắn cung Cảnh chiến đấu của Hawkeye trong "The Avengers" Siêu cung thủ hoạt động cho chính phủ Mỹ là thành viên sáng lập Avengers. Anh có nhiều loại tên mang công nghệ đa dạng, phục vụ cho nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Hawkeye cũng có nhiều kỹ năng về tình báo và cận chiến do xuất thân là đặc vụ Ant-Man (Scott Lang) * Ant-Man hóa khổng lồ Ant-Man hóa khổng lồ Từng là tội phạm, Scott Lang hoàn lương và trở thành người hùng Ant-Man khi được trao bộ giáp có khả năng thu nhỏ. Ở trạng thái này, anh có thể đột nhập vào các căn cứ bí mật và điều khiển côn trùng. Ant-Man thậm chí có thể thu nhỏ đến mức hạ nguyên tử nhưng sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Ngoài ra, anh cũng có thể phóng to như trong Captain America: Civil War. * Các nhóm người hùng còn lại

Ân Nguyễn