Mỹ nhân Pháp sống dậy từ mộ cổ ở trailer đầu tiên 'Xác ướp Ai Cập'

Tom Cruise chạy trốn linh hồn cổ đại ở 'Xác ướp Ai Cập'

Trailer đầu tiên của The Mummy được công bố đêm 4/12, bắt đầu bằng cảnh Tom Cruise mặc quân phục ngồi trên một chiếc máy bay quân đội. Ngay sau đó, máy bay gặp nạn rồi đâm xuống một cánh rừng. Chàng sĩ quan thức dậy sau tai nạn và bất ngờ chạm trán quái vật - xác ướp của công chúa Ahmanet.

Ngay sau đó, công chúa Ahmanet (do mỹ nhân Pháp Sofia Boutella đóng) thức giấc, trên mình quấn đầy giẻ rách. Với đôi tay có móng vuốt đen, cô phù phép làm sập nhiều dãy phố. Cô đuổi giết Tom Cruise cùng bạn đồng hành của anh. Chết đi sống lại nhiều lần, Tom Cruise phải chạy đua với thời gian để đánh bại xác ướp và đẩy cô ta về mộ cổ.

The Mummy là bộ phim mới nhất về nhân vật xác ướp Ai Cập. Đây là quái vật huyền thoại của màn ảnh Hollywood, chào đời trong tác phẩm cùng tên năm 1932 và do tài tử Boris Karloff đóng. Phim mới là lần đầu tiên một nữ diễn viên vào vai xác ướp. Câu chuyện hành động phiêu lưu do đạo diễn Alex Kurtzman thực hiện. Ông đồng sản xuất với Chris Morgan. Tác phẩm phô diễn nhiều cảnh dựng bằng kỹ xảo và công nghệ vi tính.

Xác ướp Ai Cập cũng là vai diễn mới nhất của Sofia Boutella, sau những màn hóa thân trong các phim ăn khách gồm Star Trek Beyond (2016), Kingsman: The Secret Service (2015), Monsters: Dark Continent (2014) và StreetDance 2 (2012). Ngoài Sofia Boutella và Tom Cruise, Russell Crowe xuất hiện trong vai tiến sĩ lập dị Dr. Jekyll. Nhân vật này sẽ trở thành vai chính trong phim tiếp sau. Các sao Jake Johnson và Courtney B. Vance đóng vai phụ.

The Mummy là phim thứ hai trong vũ trụ điện ảnh về quái vật của hãng Universal - sau Dracula Untold 2014. Tác phẩm cho thấy Universal học theo chiến lược của hãng Marvel - làm nhiều phim về cùng chủ đề (quái vật) và chúng liên quan nhau. Các quái vật dự kiến lên màn bạc Universal trong vài năm tới gồm thợ săn ma cà rồng Van Helsing, quái vật Frankenstein, The Invisible Man (Người Vô hình) và The Wolf Man (Người sói).

The Mummy có kế hoạch ra rạp vào 9/6/2017.

*Trailer đầu tiên phim "Xác ướp Ai Cập"

Trailer đầu tiên 'Xác ướp Ai Cập' của Tom Cruise

