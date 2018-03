'Mỹ nhân ngư' lấn át 'Tôn Ngộ Không' mùa phim Tết

Châu Tinh Trì giã từ sự nghiệp diễn hài / 'Mỹ nhân ngư' - phim về nàng tiên cá hậu đậu của Châu Tinh Trì

Dịp đầu năm 2016, các tên tuổi gạo cội làng phim Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Củng Lợi... cạnh tranh tầm ảnh hưởng khi đồng loạt tung phim mới. Châu Tinh Trì có phim Mỹ nhân ngư. Châu Nhuận Phát cùng dàn sao đình đám Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu... đóng chính trong Thần Bài 3 (From Vegas to Macau 3). Còn Quách Phú Thành, Củng Lợi đóng chính trong Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.

Châu Tinh Trì tại một buổi quảng bá phim mới.

Theo thống kê trên Sina, ngày đầu ra mắt (8/2), Mỹ nhân ngư đạt 276 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 42 triệu USD) doanh thu phòng vé. Trong khi Thần Bài 3 và Tây du ký có doanh thu tương đương, lần lượt là 178 triệu tệ và 170 triệu tệ.

Với kết quả trên, Mỹ nhân ngư trở thành phim Hoa ngữ đạt doanh thu cao nhất trong một ngày công chiếu.

Ở Việt Nam, ba phim trên cũng được chiếu trong dịp Tết âm lịch. Trong đó Mỹ nhân ngư ra mắt ngày 10/2, hai phim còn lại chiếu từ 8/2.

Ngay từ khi bấm máy quay, phim của Châu Tinh Trì đã tạo nên hiệu ứng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bởi trong sự nghiệp làm phim, mỗi tác phẩm của danh hài họ Châu đều thu được thành tích phòng vé đáng nể. Tác phẩm năm nay của ông kể về nàng tiên cá ngốc nghếch sống trong vùng biển bị ô nhiễm. Phim được đánh giá là mang đậm chất "hài nhảm" phong cách Châu Tinh Trì.

Để hóa thân thành Tôn Ngộ Không, Quách Phú Thành phải mất 7 tiếng mỗi ngày cho công đoạn hóa trang.

Trong khi đó, phim mới về Tôn Ngộ Không có Quách Phú Thành và Củng Lợi đóng chính gây ấn tượng bằng kỹ xảo hình ảnh hiện đại, mang phong cách của phim giả tưởng phương Tây. Còn From Vegas to Macau 3 là phần ba của loạt phim ra mắt từ năm 2014. Đây là chùm phim thứ tư khởi động lại series ăn khách God of Gamblers ra mắt từ cuối thập niên 1980 của Châu Nhuận Phát. Phim mới có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Psy của Hàn Quốc.

Như Anh