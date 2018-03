Morgan Freeman diễn phim hài sau vụ việc cháu gái bị đâm chết

Morgan Freeman tái xuất trong phim hài giật gân Going In Style. Đây là lần đầu tiên Freeman trở lại điện ảnh kể từ vụ việc cháu gái của ông - E'Dena Hines - bị bạn trai đâm chết hồi cuối tháng 8/2015. Trên phim trường, nam diễn viên gạo cội thường xuyên ngồi trầm tư đọc báo lúc rảnh rỗi.

Morgan Freeman thường ngồi đọc báo trầm tư ở trường quay phim "Going In Style".

Tuy nhiên ở phim hài, tài tử 78 tuổi diễn vui nhộn trong vai một lão già liều liều lĩnh và ngây ngô. Ông đóng một trong ba người đàn ông cao tuổi có lương hưu không đủ sống. Khi mọi chi tiêu đều có nguy cơ bị cắt giảm hết mức, cuộc sống của ba lão già hư hỏng trở nên bí bách hơn bao giờ hết.

Một ngày, bộ ba nảy sinh ý định thật điên rồ là đi cướp nhà băng. Nhưng điều trớ trêu hơn là cả ba người họ đều không biết cách sử dụng súng, hay cũng chưa từng làm những phi vụ nguy hiểm đến vậy. Các tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi họ lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cướp có một không hai.

Morgan Freeman hài hước ở poster phim "Going In Style".

Going In Style làm lại từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1979, dựa trên cuốn tiểu thuyết của Edward Cannon. Phiên bản mới do đạo diễn Zach Braff và Arthur Lewis thực hiện.

Morgan Freen đóng cùng hai tài tử gạo cội - Michael Caine và Alan Arkin. Đây là dự án hiếm hoi Morgan Freeman đóng chính, sau nhiều năm diễn các vai phụ ăn khách trong Now You See Me, Million Dollar Baby (giúp ông đoạt giải Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" năm 2005), The Dark Knight, Invictus hay Gone Baby Gone. Trong khi đó, phim đánh dấu lần hiếm hoi tài tử "Người Mỹ trầm lặng" tham gia dự án thương mại kể từ 2010. Phim mới nhất của Michael Caine là Youth - được bình chọn là phim hay nhất châu Âu hồi cuối năm ngoái.

Ngoài Morgan Freeman, Michael Caine và Alan Arkin, tác phẩm còn quy tụ Ann-Margret, Joey King và Matt Dillon.

Going In Style dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào tháng 4/2017.

Trailer phim "Going In Style" Morgan Freeman và Michael Caine cướp ngân hàng ở phim hài giật gân

Thành Long