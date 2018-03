'Monster Hunt 2' có doanh thu ngày đầu cao nhất màn bạc Trung Quốc

'Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc' kết hợp chất hài và ngôn tình / Phim hài Việt đấu '50 sắc thái 3', bom tấn Trung Quốc mùa Tết

Theo Variety, Monster Hunt 2 (Truy tìm quái yêu 2) thu 95,7 triệu USD (hơn 2.173 tỷ đồng) trong ngày đầu khởi chiếu (16/2). Tác phẩm vượt The Fate of the Furious (69 triệu USD) trở thành phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất ở Trung Quốc. Năm ngoái, hiện tượng phòng vé Hoa ngữ Chiến lang 2 chỉ thu 31,4 triệu USD ngày ra mắt.

Monster Hunt 2 cũng đạt doanh thu ngày đầu ở một thị trường cao thứ ba lịch sử điện ảnh, sau Star Wars: The Force Awakens (119 triệu USD trong ngày đầu ở Mỹ) và Star Wars: The Last Jedi (105 triệu USD). Tác phẩm cổ trang kỳ ảo ăn khách nhờ phát hành vào dịp Tết Nguyên đán, cùng thành công vang dội của phần trước. Hồi năm 2015, Monster Hunt thu đến 382 triệu USD và được đánh giá tích cực.

Trong ngày mùng Một Tết Mậu Tuất, Monster Hunt 2 chiếm 44% doanh thu phòng vé Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều phim Hoa ngữ khác cũng thắng lớn. Đứng thứ hai và ba hôm 16/2 là Detective Chinatown 2 (59,3 triệu USD) và Monkey King 3 (28 triệu USD). Phim hành động Operation Red Sea cũng thu 20,7 triệu USD. Cây bút Scott Mendelson của Forbes nhận định việc có nhiều phim ăn khách cùng lúc chứng tỏ tiềm năng khổng lồ của phòng vé Trung Quốc. Theo thống kê của anh, ở Mỹ chưa từng có ngày nào có hai phim cùng đạt trên 50 triệu USD.

Hai diễn viên chính trong phim.

Tác phẩm lấy bối cảnh khi thế giới còn hỗn mang, con người và yêu quái còn chung sống. Phần hai tiếp tục kể về hành trình của quái yêu Hồ Ba gặp gỡ những người bạn mới. Ngoài ra, hai nhân vật chính Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) cũng khám phá ra thân thế bí ẩn của Thiên Âm. Hứa Thành Nghị đạo diễn, còn Lương Triều Vỹ và Liễu Nham góp mặt trong các vai phụ.

