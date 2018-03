Miu Lê: 'Tôi từ chối đi chơi với chồng Lê Thúy vì sợ dị nghị'

Chồng Lê Thúy và Miu Lê đi tìm gần 300 triệu bị mất trong phim / Miu Lê yêu vụng trộm chồng Lê Thúy trong phim

- Chị và anh Đỗ An - chồng người mẫu Lê Thúy - lần đầu đóng vai đôi tình nhân trong phim "Bạn gái tôi là sếp". Cả hai làm thế nào để hòa hợp?

- Để diễn cảnh lãng mạn ăn ý trên màn ảnh, đạo diễn đề nghị tôi và anh An bỏ ra một tuần tìm hiểu nhau, vì trong phim hai nhân vật yêu đã ba năm. Trước khi quay, anh An có nhắn tin cho tôi: "Em ơi, tối nay rủ mọi người đi xem phim để thân với nhau hơn". Tôi hiểu anh muốn mọi người trong đoàn kết nối với nhau hơn để khi ra phim trường dễ làm việc. Nhưng tôi chỉ nhắn tin trả lời: "Thôi không cần đâu anh, lên trường quay mình nói chuyện với nhau cũng được". Bởi tôi thấy việc hai diễn viên đóng cặp nhau mà phải đi chơi riêng là không hợp lý lắm và dù sao, anh Đỗ An đã có vợ rồi. Chỉ vì một vai diễn mà hai anh em đi ăn, coi phim chung, nhiều khi mình làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của người ta.

* Video: Miu Lê hóa thành sếp yêu nhân viên trong phim mới

Miu Lê: 'Đạo diễn phải năn nỉ để tôi hôn chồng Lê Thúy'



Để nắm bắt được tính cách của nhau, chúng tôi thường tranh thủ những lúc ăn trưa để trò chuyện và khuyến khích nhau, đại loại: "Cảnh hồi nãy anh diễn dễ thương ha". Sau đó, tôi và anh góp ý với nhau về diễn xuất. Đóng phim chung với Đỗ An, tôi nhìn nhận anh như nhân vật Cường - người yêu trên màn ảnh của tôi. Thoát vai rồi, mọi cảm xúc cũng biến mất. Lúc diễn xuất cùng nhau, chuyện anh có vợ không phải là cản trở lớn với tôi.

- Cảnh tình cảm nào trong phim khiến chị thấy e ngại khi đóng?

- Đó là cảnh hai nhân vật hôn môi khi ngồi chung xe. Ban đầu, tôi không chịu đóng cảnh hôn. Trước đó, tôi bàn với nhà sản xuất là sẽ không đóng những cảnh như vậy. Tôi thấy ngại lắm. Lên phim trường, anh Hàm Trần phải làm công tác tư tưởng với tôi tầm 15 phút. Với khuôn mặt rất nghiêm trọng, anh năn nỉ tôi nhiều lắm. Anh bảo hai nhân vật cần tương tác để chứng tỏ với khán giả họ yêu nhau. Anh cũng dẫn chứng các cảnh đóng của diễn viên trong phiên bản Thái Lan để thuyết phục tôi.

Miu Lê và bạn diễn với cảnh tình cảm trong xe.

Tôi cũng thuộc kiểu người hiếu thắng, luôn muốn hơn người ta hoặc ít ra cũng là tốt nhất có thể. Tôi rất sợ nếu ngày ra rạp mình tiếc nuối: "Phải chi mình chịu đóng cảnh đó nhỉ". Nhưng tôi cũng dặn dò đạo diễn chỉ hôn thật nhanh thôi, không hôn nhiều lần được. Rốt cuộc, cảnh đó quay khoảng 2-3 lần thì đạt yêu cầu.

Ngày phim công chiếu, thấy anh Đỗ An và vợ cười tươi nắm tay nhau vào rạp, tôi biết mình đã không làm điều gì nông nổi (cười).

- Đã có kinh nghiệm diễn xuất, chị thấy khó khăn thế nào khi phải làm việc với diễn viên mới toanh như Đỗ An?

- Tôi không gặp trở ngại nào đáng kể. Ngược lại, tôi rất thích đóng với anh ấy. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp, ở những cảnh cận, đòi hỏi khuôn mặt giàu biểu cảm, họ có thể độc thoại trơn tru như đang có bạn diễn trước mặt. Còn anh An thì không thể. Tôi phải đứng từ xa và mớm lời thoại để anh nắm bắt được tình huống và diễn theo dòng cảm xúc của nhân vật. Những lúc như vậy, tôi thấy anh rất buồn cười và dễ thương. Xem lại phim, tôi cảm nhận công sức của anh bỏ ra đã được bù đắp phần nào. Trên phim trường, Đỗ An rất nỗ lực và không ít lần bị đạo diễn Hàm Trần trách mắng trước toàn ê-kíp vì diễn không đúng ý, dù ngoài đời cả hai khá thân thiết.

Miu Lê (phải) và Đỗ An trong một cảnh vui nhộn của "Bạn gái tôi là sếp".

- Bạn trai phản ứng ra sao khi thấy chị đóng cảnh tình cảm với người khác?

- Tôi nghĩ chẳng chàng trai nào muốn thấy người yêu mình hôn người khác trên màn ảnh. Tôi cũng không cần phải hỏi ý kiến ai trước khi đóng cảnh "nóng", bởi tôi sẽ không nhận những phim như thế. Không phải vì sợ, đơn giản là tôi sẽ đóng không đạt các cảnh hở hang. Tôi sẽ ngại, buồn cười, "đơ" và không làm hết khả năng của mình, dù ở các cảnh khác tôi vẫn hoàn thành tốt.

Tôi đã chia tay bạn trai. Hiện tại, tôi trong tình trạng một mình nhưng chưa có ý định hẹn hò. Tôi thấy mình còn trẻ lắm, 10 năm nữa vẫn trẻ. Do đó, việc tìm được người tâm đầu ý hợp chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ trong tình yêu luôn có chữ duyên. Tôi chờ đón duyên nhưng không nôn nóng. Điều gì đến sẽ đến thôi.

Miu Lê và bạn trai cũ - Trần Lê Phước Hải.

- Chị nói gì trước những ý kiến cho rằng ngoại hình Miu Lê chưa đủ gợi cảm, hấp dẫn trên màn ảnh?

- Sexy không phải là phong cách tôi hướng đến. Tôi tự thấy bản thân không bao giờ gợi cảm được. Tôi muốn bồi đắp điều gì đúng nghĩa là mình hơn, đó là sự năng động, trẻ trung. Tôi cũng không nghĩ đến việc phải gợi cảm hơn vì thấy mình vẫn đang ổn trong mọi chuyện. Giờ cô gái nào cũng hướng đến sự sexy thì điều đó đâu còn gì đặc biệt. Sao bạn không nghĩ rằng, trong một bàn tiệc, có đầy đủ những món thịnh soạn, những món đơn giản như rau luộc sẽ cân bằng và giúp thực khách đỡ ngao ngán.

Trong năm 2017, tôi muốn đầu tư hơn cho sự nghiệp với ba dự án phim điện ảnh: Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua và phần hai phim Nắng - vừa đóng máy giữa tháng một. Tôi cũng muốn tập trung cho âm nhạc nhiều hơn. Nhiều người hỏi tôi, muốn được gọi là diễn viên hay ca sĩ. Tôi chỉ trả lời tôi muốn là Miu Lê, làm chuyện gì cũng phải chân chính.

Mai Nhật