Minh tinh đóng công chúa Leia của 'Star Wars' qua đời

Diễn viên 'Star Wars' nguy kịch trên máy bay / 'Star Wars ngoại truyện' mở màn thu trên 290 triệu USD toàn cầu / Harrison Ford tằng tịu với Carrie Fisher khi đóng 'Star Wars'

Billie Lourd - con gái nữ diễn viên - xác nhận trên Variety: “Người mẹ thân thương của tôi, Carrie Fisher, qua đời lúc 8h55 ngày 27/12 (giờ địa phương). Bà đã, đang và sẽ mãi được cả thế giới yêu thương và nhớ đến”.

Nữ diễn viên Carrie Fisher qua đời sáng 27/12 ở Mỹ.

Nữ diễn viên gạo cội lên cơn đau tim giữa chuyến bay từ London về Los Angeles Mỹ hôm 23/12. Những ngày qua, bà được bác sĩ chăm sóc tại nhà nhưng không qua khỏi.

Sau khi tin ngôi sao mất được loan báo, hàng loạt người hâm mộ Star Wars chia sẻ niềm tiếc thương trên trang cá nhân bằng dòng chữ: "Vĩnh biệt Carrie Fisher. Cầu Thần lực luôn ở bên bà".

Carrie Fisher sinh năm 1956, là con gái của nữ diễn viên Debbie Reynolds và nam ca sĩ Eddie Fisher. Bà lần đầu lên màn ảnh qua bộ phim Shampoo (1975) của Warren Beauty. Ba năm sau, nữ diễn viên thay đổi cuộc đời nhờ tham gia bom tấn Star Wars (1977) của đạo diễn George Lucas.

Trong Star Wars, Carrie Fisher vào vai công chúa Leia của hành tinh Alderaan đồng thời là lãnh tụ của quân kháng chiến chống lại phe bóng tối. Ngay từ tập đầu, nhân vật gây ấn tượng với hình tượng nàng công chúa vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa tao nhã vừa bốc lửa, vừa dũng cảm chống lại quân địch lại vừa nồng nhiệt trong tình yêu. Khi loạt phim trở thành hiện tượng văn hoá Hollywood, nữ diễn viên cùng hai tài tử tham gia series gốc là Mark Hamill và Harrison Ford nổi tiếng khắp thế giới.

Nhân vật công chúa Leia theo tạo hình của Carrie Fisher trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, được làm thành đồ chơi bán ra khắp thế giới.

Năm ngoái, Carrie trở lại phần bảy The Force Awakens (2015) cùng "Han Solo" Harrison Ford. Tác phẩm thu hơn 2 tỷ USD, kéo theo phim ngoại truyện vừa ra mắt và Star Wars VIII dự kiến phát hành cuối năm 2017.

Sau Star Wars 1977, Carrie Fisher đóng các phim điện ảnh như Hannah and Her Sisters (1986), When Harry Met Sally (1989), Soapdish (1991). Bà cũng viết tiểu thuyết Postcards from the Edge năm 1987, hé lộ một phần đời riêng về chuyện lạm dụng chất gây nghiện và chứng rối loạn lưỡng cực của bản thân. Tác phẩm sau đó được chuyển thể lên màn ảnh rộng năm 1990, do Meryl Streep và Shirley MacLaine thủ hai vai chính.

Bộ bikini vàng ròng Fisher diện trong "Star Wars" trở thành hình ảnh tôn vinh nữ quyền mạnh mẽ.

Năm nay, minh tinh vừa xuất bản tự truyện The Princess Diarist. Sách gây xôn xao dư luận khi bà tiết lộ ngoại tình với tài tử Harrison Ford trên trường quay Star Wars đầu thập niên 1980.

Bà kết hôn cùng danh ca Paul Simon vào năm 1983 và ly hôn một năm sau. Từ năm 1991 tới 1994, bà yêu ông Bryan Lourd và có con gái là Billie Lourd.

* Trích đoạn Carrie Fisher trở lại gây xúc động trong "Star Wars 7"

Vũ Văn Việt