Minh tinh 'Cô hầu gái' hạnh phúc bên người tình hơn 22 tuổi

Phim Claire’s Camera có buổi ra mắt mới đây tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 với sự xuất hiện của đạo diễn Hong Sang Soo cùng hai diễn viên chính - Kim Min Hee và Isabelle Huppert. 450 ghế trong rạp chiếu đều được lấp kín. Hong Sang Soo là một trong những nhà làm phim được chú ý nhất tại Cannes năm nay khi có tới hai phim mới được ra mắt là Claire’s Camera (hạng mục Buổi chiếu Đặc biệt) và The Day After (hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng). Cả hai phim của đạo diễn 56 tuổi đều có sự tham gia của người tình Kim Min Hee trong vai chính.

Trên thảm đỏ, các tay săn ảnh ghi được khoảnh khắc Hong Sang Soo rơi lệ vì hạnh phúc khi tác phẩm của ông được khán giả và đồng nghiệp ủng hộ. Trong khi đó, Kim Min Hee rạng rỡ mỉm cười bên người tình.

Kim Min Hee mỉm cười bên người tình - đạo diễn Hong Sang Soo - đang rơi lệ vì hạnh phúc.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo làm việc cùng nhau từ năm 2015, trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Sau đó, cả hai trở thành tình nhân trong khi Hong Sang Soo đang có vợ. Scandal ngoại tình của bộ đôi đạo diễn - diễn viên cách nhau 21 tuổi từng làm rúng động dư luận Hàn Quốc. Kim Min Hee bị nhiều chỉ trích là “kẻ cướp chồng”.

Cuối năm 2016, đạo diễn 57 tuổi được cho là đã hoàn tất thủ tục ly dị vợ. Đầu năm nay, Kim Min Hee công khai yêu Hong Sang Soo khi lên sân khấu nhận giải Gấu Bạc dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Berlin. Cô tuyên bố: “Giải thưởng này dành cho anh ấy, tôi yêu Hong Sang Soo”.

Hong Sang Soo hiện là một trong những đạo diễn “đều tay” nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Chỉ tính riêng năm nay, ông đã có ba phim mới và đều có sự tham gia của “nàng thơ” kiêm người tình Kim Min Hee trong vai chính. Các phim của Hong Sang Soo đa phần đều là những dự án độc lập kinh phí thấp.

Từ khi yêu đạo diễn Hong Sang Soo, sự nghiệp của Kim Min Hee cũng lên một tầm cao mới. Dù bị chỉ trích ở nước nhà vì scandal ngoại tình, người đẹp sinh năm 1982 lại trở thành gương mặt gây chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Năm ngoái, bộ phim The Handmaiden (Cô hầu gái) của đạo diễn Park Chan Wook - có cô thủ vai chính - là một trong những tác phẩm gây xôn xao nhất tại Liên hoan phim Cannes 2016.

Kim Min Hee bên diễn viên Isabelle Huppert.

Tại Cannes năm nay, tác phẩm mới của Hong Sang Soo tiếp tục được đánh giá cao. Có độ dài 69 phút, Claire’s Camera kể về cuộc gặp gỡ giữa cô nhân viên một hãng phim (do Kim Min Hee thủ vai) và giáo viên dạy nhạc kiêm nhạc sĩ trong trường trung học (Isabelle Huppert đóng).

Vẫn giữ phong cách đặc trưng của Hong Sang Soo trong các phim trước, Claire’s Camera có những cuộc gặp gỡ, những đoạn đối thoại rất dài và cài cắm tình tiết bất ngờ trong mỗi cuộc nói chuyện. Tờ Hollywood Reporter đánh giá Claire’s Camera là một bộ phim “đi vào thực tế một cách nhẹ nhàng, gợi lên một câu hỏi muôn đời về việc liệu điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung có thể tạo ra được sự khác biệt cho đời sống của con người hay không”.

Trang Screenarnachy nhận định: “Dù thích hay không thích phong cách của Hong Sang Soo, người xem vẫn sẽ phải công nhận rằng ông luôn làm chủ các tác phẩm của mình và cho thấy phong cách cũng như những chủ đề rất riêng biệt”.

* Trích đoạn phim “Claire’s Camera” của Hong Sang Soo

Nguyên Minh