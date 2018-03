Miles Teller - diễn viên thực lực đang lên ở Hollywood

‘Whiplash’ và câu chuyện đẫm máu về đam mê

Với nhiều diễn viên trẻ, việc tham gia vào một bom "xịt" bị chê tơi tả như Fantastic Four (2015) giống như đi vào ngõ cụt trong sự nghiệp mới bắt đầu. Nhưng đó không phải trường hợp của Miles Teller, dù anh đảm nhiệm vai chính Mr. Fantastic trong bộ phim gây thất vọng ấy. Các đạo diễn ở Hollywood đều nhận ra khả năng của diễn viên sinh năm 1987 và tín nhiệm anh.

Tài tử Miles Teller.

Giáp mặt với thần chết

Teller chào đời tại Pennsylvania trong gia đình có cha là kỹ sư, mẹ là chuyên gia bất động sản. Xuyên suốt quá trình trưởng thành, Teller có cuộc sống là niềm mơ ước của nhiều người - gia đình khá giả, nổi bật trong thành tích học tập, thể thao và được nhiều bạn bè mến mộ nhờ đa tài. Khi còn nhỏ, anh chơi trống cho một ban nhạc trước khi chuyển sang học thêm đàn guitar, piano và kèn saxophone. Teller còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch ở trường Lecanto.

Năm 20 tuổi, Teller bất ngờ đối mặt với tử thần. Trên đường trở về Florida từ một lễ hội năm 2007, chiếc ôtô đột ngột mất lái và lật tám vòng trên đường cao tốc. Hai người bạn đi cùng Teller không gặp vấn đề gì, trong khi anh bị văng khỏi xe tới 9 m và tỉnh dậy với gương mặt đầy máu. Anh chia sẻ với tờ The Guardian: "Mọi thứ đều ổn, trừ gương mặt tôi. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã nắn lại cổ tay và khâu 20 mũi ở vai, trước khi phẫu thuật mặt tôi bằng laser. Ai cũng bảo tôi cực kỳ may mắn bởi những người gặp tai nạn như tôi ở tốc độ như thế đều chết".

Chuyện buồn tiếp tục ập đến với Miles Teller. Trong một năm từ lúc thoát khỏi tử thần, hai người bạn thân nhất của anh đều qua đời do tai nạn. Những cú sốc ảnh hưởng lớn tới Teller, cả về tâm lý lẫn sự nghiệp. Đến nay, đã có ba phim mà anh thủ vai có cảnh liên quan tới tai nạn ôtô. Trong bộ phim điện ảnh đầu tay - Rabbit Hole (2010), Teller đóng vai thanh niên vô tình cán chết bé trai mới 4 tuổi. Tới The Spectacular Now (2013), nhân vật của Teller suýt chút nữa khiến bạn gái thiệt mạng vì lái xe khi say xỉn. Đến bộ phim được đánh giá cao nhất tới lúc này trong sự nghiệp của Teller là Whiplash (2014), tay trống Andrew do anh thủ vai lại gặp một tai nạn ôtô trên đường đi biểu diễn.

"Whiplash" đến nay là phim nổi tiếng nhất của Miles Teller.

Teller chia sẻ với tờ The Telegraph: "Sau những ca phẫu thuật chỉnh hình, những vết sẹo ở cằm và cổ tôi đã liền đi. Nhưng vụ tai nạn năm ấy trở thành một phần quan trọng trong đời và dường như vận vào cả những phim tôi đóng. Tôi quay Rabbit Hole vào hai năm sau vụ tai nạn ấy. Thay vì phải tưởng tượng về việc gây tai nạn, tôi sử dụng chính trải nghiệm bản thân mình". Để tưởng nhớ người bạn thân vĩnh viễn ra đi, Miles Teller luôn đeo một chiếc vòng tay có dòng chữ "Buckle Up for Bo" (Hãy đeo dây an toàn vì Bo) trong hầu hết phim anh tham gia.

Tài năng hứa hẹn của Hollywood

Cách Miles Teller đến với diễn xuất rất ngẫu nhiên, khi anh thấy một giáo viên dạy diễn xuất xinh đẹp và tự nhủ: "Mình sẽ thử học lớp cô ấy xem sao". Sáu năm trôi qua từ vai diễn đầu tay, Miles Teller giờ đây bắt đầu được so sánh với những đàn anh gạo cội tại Hollywood. Trong một bài phỏng vấn được thực hiện với tờ Esquire, Teller nói tham vọng của anh là ngày nào đó được trở thành ngôi sao như Christian Bale hay Ryan Gosling.

Phát biểu của nam diễn viên bị đánh giá có phần ngạo mạn nhưng không ít người cho rằng đó là sự tự tin có cơ sở của Teller. Sau các bộ phim về sự quậy phá của tuổi trẻ như Project X (2012) và 21 & Over (2013), Teller bắt đầu thể hiện năng lực với các phim độc lập. Chỉ một năm sau khi nhận được nhiều lời khen nhờ phim tâm lý The Spectacular Now đóng cặp cùng Shailene Woodley, Teller trở thành ngôi sao với bộ phim độc lập ấn tượng của năm 2014 - Whiplash.

Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa tay trống Andrew (Teller) và người thầy nghiêm khắc - Terence Fletcher (J.K. Simmons) tại Học viện âm nhạc Shaffer. Andrew đam mê chơi trống từ nhỏ và khát khao trở thành nghệ sĩ xuất chúng. Tuy nhiên khi tham gia vào đội biểu diễn của trường Shaffer, anh bị người thầy Fletcher khủng bố tinh thần bằng những lời lẽ nhục mạ...

Với kinh phí sản xuất chỉ ba triệu USD, Whiplash gây tiếng vang khi mở màn tại Liên hoan phim Sundance. Tại lễ trao giải Oscar 2015, bộ phim nhận ba giải gồm Biên tập phim, Hòa âm và "Nam diễn viên phụ xuất sắc" (cho J.K. Simmons). Việc Miles Teller chỉ được ghi nhận với đề cử BAFTA dành cho "Diễn viên triển vọng" mà không được đề cử Oscar đã gây tiếc nuối cho nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ.

Trong phim mới nhất - "War Dogs", Miles Teller đóng cùng danh hài Jonah Hill.

Trong Whiplash, Teller có màn nhập vai "diễn như không diễn". Anh vốn chơi trống từ năm 16 tuổi và khẳng định chơi thật sự trong Whiplash. Người xem có thể cảm nhận được đam mê của nhân vật Andrew, từ đôi tay rướm máu do khổ luyện tới ánh mắt ánh lên sự cương quyết. Với chàng trai trẻ ấy, những lời sỉ nhục của người thầy chỉ có thể làm anh nản chí đôi chút chứ không bỏ cuộc. Ở cuối phim, Andrew có một màn solo để đời.

Miles Teller hiện được xem là viên ngọc quý trong mắt các đạo diễn. Tờ The Guardian thậm chí so sánh Teller với đàn anh Tom Hanks. Hai nam diễn viên thuộc hai thế hệ khác nhau, có xuất phát điểm là những phim hài, trước khi khẳng định bản thân với những vai diễn tâm lý. Những dự án sắp tới của Teller đều là những vai diễn không dễ dàng - một chàng trai trẻ được giao gói thầu 300 triệu USD từ Lầu Năm Góc (War Dogs), một tay đấm bốc tái xuất sau một vụ tai nạn (Bleed for This) và một người lính trở về từ chiến trường với những tổn thương nặng nề về tâm lý (Thank You for Your Service).

Đạo diễn Todd Phillips của War Dogs nhận định: "Tôi nghĩ Miles là một diễn viên đẳng cấp thế giới, tới mức dường như cậu ấy chẳng cần gì phải cố gắng. Miles đơn giản là có tài năng thiên bẩm".

Trước lời ca ngợi, Miles Teller tỏ ra khiêm tốn: "Công cụ tốt nhất của người diễn viên là sự chuẩn bị và bản thân tôi luôn chuẩn bị chu đáo cho mọi vai diễn".

Thịnh Joey