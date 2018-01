Meryl Streep đóng vai mẹ chồng Nicole Kidman

10 series phim truyền hình gây sốt năm 2017 / Phim về người mẹ đi tìm công lý bất ngờ thắng Quả Cầu Vàng

Theo Variety, Meryl Streep đóng vai Mary Louise Wright - mẹ của Perry Wright (Alexander Skarsgård đóng), đồng thời là mẹ chồng của Celeste Wright (Nicole Kidman đóng). Mary đến thị trấn Monterey (California, Mỹ) để tìm hiểu chuyện gì xảy ra cho con mình - theo sự kiện ở cuối mùa đầu. Bà cũng quan tâm đến những đứa cháu của mình, hiện đang sống cùng Celeste.

Meryl Streep tham gia "Big Little Lies" từ mùa hai.

Trong mùa hai của Big Little Lies, Meryl Streep nhận 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng) mỗi tập, còn Nicole Kidman và Reese Witherspoon nhận một triệu USD mỗi tập. Ở mùa đầu, Kidman và Witherspoon chỉ lần lượt nhận 350.000 USD mỗi tập và 250.000 USD mỗi tập. Thành công của loạt phim - thắng giải "Series ngắn tập xuất sắc" ở các giải Emmy, Quả Cầu Vàng - khiến nhà sản xuất mạnh tay chi tiền. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống nhiều sóng ngầm của các gia đình thượng lưu người Mỹ.

* "Big Little Lies" thu hút năm qua

Trailer nhiều cảnh nóng của loạt phim “Big Little Lies”

Năm 2002, Meryl Streep và Nicole Kidman cùng đóng phim điện ảnh The Hours, nhưng không xuất hiện với nhau trong khung hình. Gần đây, cả hai minh tinh đều có dấu ấn trong sự nghiệp. Meryl Streep - diễn viên có nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử - vừa tự phá kỷ lục của mình với đề cử lần 21 (phim The Post). Còn Nicole Kidman nhận giải đặc biệt ở Liên hoan phim Cannes 2017, sau đó liên tiếp thắng ở các giải truyền hình với vai trong Big Little Lies.

Mùa hai của series do Andrea Arnold - nhà làm phim Anh - đạo diễn, dự kiến phát sóng năm 2019.

Ân Nguyễn