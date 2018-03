'Mèo Đi Hia' 3D tiếp tục ăn khách nhất tại Mỹ

Bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần qua chứng kiến cuộc so kè giữa hai tác phẩm - Puss In Boots và Tower Heist. Cả hai đều là những tác phẩm hài hước và có tính giải trí cao. Tuy nhiên, với doanh thu 33 triệu USD, chú mèo hiệp sĩ đi bốt đã đánh bại những tên siêu trộm nhà chọc trời để giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ tuần này. Tác phẩm mới cũng ra mắt cuối tuần qua là A Very Harold & Kumar 3D Christmas nằm vị trí thứ ba với 13,1 triệu USD.

Một cảnh trong phim "Mèo Đi Hia". Ảnh: Paramount.

So với tuần đầu ra mắt, Mèo Đi Hia chỉ bị giảm 3% lượng khán giả. Đây là chuyện rất hiếm hoi bởi thông thường, mỗi bộ phim ra rạp trong tuần thứ hai đều bị giảm ít nhất là 20%. Câu chuyện hài hước, tạo hình nhân vật hóm hỉnh, hình ảnh đẹp mắt của Mèo Đi Hia lôi kéo một số lượng khán giả tới rạp, từ trẻ em cho tới khán giả đứng tuổi. Chất lượng của bộ phim cũng được đánh giá cao.

Tại nhiều website về điện ảnh, Mèo Đi Hia được nhiều nhà phê bình khen về tính giải trí, cũng như phong cách gây cười khá "duyên". Tổng doanh thu của phim sau hai tuần công chiếu là 114,5 triệu USD. Mèo Đi Hia sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 25/11. Đây là dự án phim Hollywood thứ ba được lồng tiếng Việt, sau Rio và The Smurfs. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ốc Thanh Vân thể hiện giọng nói cho hai nhân vật chính trong bản Việt.

Ba nhân vật chính của "Mèo Đi Hia" sửng sốt khi khám phá ra một điều kỳ thú trong cuộc phiêu lưu. Ảnh: Paramount.

Tower Heist có sự tham gia của hai danh hài nổi tiếng là Ben Stiller và Eddie Murphy nhưng có màn khởi đầu khá khiêm tốn khi thu về 25,1 triệu USD. Các nhà sản xuất hy vọng phim có thể đạt được nhiều hơn thế trong tuần đầu chiếu, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, phim lại nhận được nhiều lời bình luận tích cực của khán giả bởi tính giải trí cao và thỏa mãn được phần lớn người xem.

Bộ phim hài, hành động này nói về một nhóm người làm công tìm cách trả thù ông chủ mình, một kẻ lừa đảo tại Phố Wall. Khi phát hiện nhà tỷ phú, người đã lừa lấy khoản lương hưu của họ hiện sống ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời Central Park, những người này lên kế hoạch giành lại những gì đã bị lấy đi. Tower Heist đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 4/11 với cái tên Siêu trộm nhà chọc trời.

Ben Stiller và Eddie Murphy trong phim "Tower Heist". Ảnh: Universal.

Những bộ phim còn lại trong Top 10 không có sự thay đổi so với tuần trước, vẫn là Paranormal Activity 3, In Time, Footloose, Real Steel, The Rum Diary, The Ides of March và Moneyball. Trong tuần sau, vị trí quán quân bảng xếp hạng 10 phim ăn khách Bắc Mỹ hứa hẹn sẽ vẫn là Mèo Đi Hia bởi bốn tác phẩm ra mắt tuần này là Immortals, J. Edgar, Melancholia và Jack & Jill đều là những phim nghệ thuật kén khán giả hoặc không có ngôi sao nổi tiếng.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Puss In Boots - Paramount/ DreamWorks - 33 triệu USD

2. Tower Heist - Universal - 25,1 triệu USD

3. A Very Harold & Kumar 3D Christmas - Warner Bros./ New Line - 13,1 triệu USD

4. Paranormal Activity 3 - Paramount - 8,53 triệu USD

5. In Time - Fox - 7,7 triệu USD

6. Footloose - Paramount - 4,55 triệu USD

7. Real Steel - Disney/ DreamWorks - 3,41 triệu USD

8. The Rum Diary - FilmDistrict - 2,99 triệu USD

9. The Ides Of March - Sony/ Columbia - 2 triệu USD

10. Moneyball - Sony/ Columbia - 1,9 triệu USD

Nguyên Minh