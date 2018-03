'Men in Black III' thay 'The Avengers' làm quán quân

Sau ba tuần hốt bạc tại hàng nghìn phòng chiếu Bắc Mỹ, The Avengers đã phải nhường lại vị trí quán quân Top 10 cho Men in Black III. Với 55 triệu USD thu được sau ba ngày, tác phẩm của Will Smith, Tommy Lee Jones và Josh Brolin được chú ý nhất tại hơn 4.000 hệ thống rạp ở Mỹ tuần qua. Ra mắt cùng lúc với Men in Black III, phim kinh dị Chernobyl Diaries chỉ đạt được con số khiêm tốn là 8 triệu USD và đứng thứ năm.

Một cảnh trong phim "Men in Black III". Ảnh: Sony.

Trong phần ba, các điệp viên mặc đồ đen tiếp tục phải chiến đấu với người ngoài hành tinh để bảo vệ Trái đất. Tuy nhiên, đặc vụ J (Will Smith) phải quay ngược thời gian trở lại năm 1969 để ngăn chặn một âm mưu nguy hiểm đến từ một thiên hà ngoài không gian. Trở về quá khứ, J đã gặp đặc vụ K thời trai trẻ (Josh Brolin đóng). Một cuộc phiêu lưu mới với nhiều tình huống nghẹt thở lẫn hài hước tiếp tục diễn ra trên màn ảnh.

Men in Black là một trong những loạt phim ăn khách nhất của hãng Sony/ Columbia Pictures. Hai phần đầu ra mắt vào năm 1997 và 2002 đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD. Phần một còn giành được một tượng vàng Oscar năm 1998 cho Hóa trang xuất sắc. Sau 10 năm, Sony mới quyết định làm tiếp phần ba và mời thêm Josh Brolin gia nhập vào đội ngũ những đặc vụ mặc đồ đen. Men in Black đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 25/5.

Các siêu anh hùng truyện tranh của Marvel vẫn rất hút khách. Ảnh: Marvel.

The Avengers đứng thứ hai tuần này với 37 triệu USD. Cơn sốt siêu anh hùng Marvel ở tuần thứ tư đã bắt đầu hạ nhiệt nhưng vẫn đủ để hãng phim kiếm thêm một khoản không nhỏ. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đã lên tới 1,29 tỷ USD. Khoảng cách giữa The Avengers và Harry Potter 7.2 chỉ còn 33 triệu USD. Các chuyên gia dự đoán trong tuần sau, các siêu anh hùng truyện tranh sẽ thay thế cậu bé phù thủy đứng ở vị trí thứ ba danh sách các phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Battleship và The Dictator lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và tư với doanh số 10,8 triệu USD và 9,6 triệu USD. Tác phẩm kinh dị Chernobyl Diaries của đạo diễn trẻ Bradley Parker xếp thứ năm. Phim kể về một nhóm bạn trẻ thuê hướng dẫn viên du lịch đưa họ tới vùng đất bị bỏ hoang từ lâu - Pripyat ở Nga. Đây là nơi ở của các công nhân làm việc tại lò phản ứng hạt nhân Chernobyl từ hơn hai thập kỷ trước. Trong quá trình thám hiểm, họ đã phát hiện ra nhiều điều kỳ bí...

Nhóm bạn trẻ đi du lịch trong phim "Chernobyl Diaries". Ảnh: Warner Bros.

Những phim còn lại của Top 10 tuần này bao gồm Dark Shadows, What To Expect When You're Expecting, The Best Exotic Marigold Hotel, The Hunger Games và Think Like A Man.

Ba bộ phim mới ra mắt tuần này đều rất đáng chú ý là Snow White and the Huntsman, Piranha 3DD và Battlefield America. Cả ba sẽ cùng cạnh tranh vị trí đầu bảng với Men in Black III trong tuần tới.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Men in Black III - Sony/ Columbia - 55 triệu USD

2. The Avengers - Disney/ Marvel - 37 triệu USD

3. Battleship - Universal - 10,8 triệu USD

4. The Dictator - Paramount - 9,6 triệu USD

5. Chernobyl Diaries - Warner Bros. - 8 triệu USD

6. Dark Shadows - Warner Bros. - 7,51 triệu USD

7. What to Expect When You're Expecting - Lionsgate - 7,15 triệu USD

8. The Best Exotic Marigold Hotel - Fox Searchlight - 6,35 triệu USD

9. The Hunger Games - Lionsgate - 2,2 triệu USD

10. Think Like A Man - Sony/ Columbia - 1,4 triệu USD

Nguyên Minh