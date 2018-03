Mỹ nhân sexy nhất thế giới khoe ngực trên thảm đỏ Emmy / 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới nửa đầu năm 2016

Trong phim, Emilia hóa thân thành Verena - một cô gái chuyên giúp trẻ em hồi phục sau khi bị chấn thương tâm lý. Verena được thuê đến một lâu đài để giúp cậu bé Jakob đột nhiên câm lặng sau cái chết của mẹ. Ban đầu, cô gái không thể nào kết nối được với Jakob. Verena cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người cha của cậu bé (Marton Csokas đóng). Tuy vậy, theo thời gian, Verena phải lòng người đàn ông. Hai người có một đêm say đắm bên nhau.

* Trailer 'The Voice From The Stone'

'Mẹ Rồng' Emilia Clarke khỏa thân trong phim mới

Nữ diễn viên 30 tuổi cho biết cô không ngại diễn cảnh nude. Khi đóng series Game of Thrones, Emilia cũng từng vài lần diễn khỏa thân mà không cần cascadeur.

Cô nói: "Các cảnh khỏa thân tôi đóng đều phải có lý do". Nếu việc khỏa thân giúp làm nổi bật ý nghĩa câu chuyện và khắc họa sâu sắc về nhân vật, cô sẵn sàng tham gia. Còn ngược lại, Emilia sẽ thảo luận với đạo diễn để có cách làm tế nhị hơn.

Emilia Clarke đóng cảnh nóng trong phim mới.

The Voice From The Stone đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Emilia Clarke sau thành công của Me, Before You năm 2016. Phim thuộc thể loại tâm lý, trinh thám, được công chiếu cuối tháng 4 tại Bắc Mỹ.

Emilia Clarke chào đời ngày 26/10/1986 tại London, Anh, trong một gia đình có bố là chuyên gia âm thanh còn mẹ là doanh nhân. Cô từng theo học trường diễn xuất Drama Centre London. Đây là ngôi trường từng đào tạo những ngôi sao điện ảnh như Paul Bettany, Colin Firth hay Pierce Brosnan... Emilia tốt nghiệp năm 2009. Cô được biết đến nhiều nhất qua series phim Game of Thrones với vai diễn Daenerys (Mẹ Rồng).

Emilia Clarke từng được tạp chí Esquire bình chọn là "Mỹ nhân đương đại sexy nhất" năm 2015.

Kiên Trinh