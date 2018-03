MC đồng tính Ellen DeGeneres được gợi ý đóng 'Sex and the City 3'

Dàn sao 'Sex and the City' ngày ấy - bây giờ / Sarah Jessica Parker tái xuất với 'Sex and The City 3'

Năm ngoái, Sarah Jessica Parker thông báo về kế hoạch làm phần ba của tác phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sau đó dự định này phải dừng lại vì Kim Cattrall không đồng ý tham gia. Ngày 19/1, Kim Cattrall chia sẻ trên trang cá nhân nhà sản xuất nên tìm người thay thế vai Samantha của cô, thay vì hoãn cả bộ phim. Cô gợi ý người dẫn chương trình Ellen DeGeneres là lựa chọn thích hợp.

Kim Cattrall rời loạt phim và gợi ý Ellen DeGeneres thay thế vai của mình.

Dù bị đồn bất hòa với Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker cũng cùng ý kiến rằng MC Ellen DeGeneres phù hợp vai Samantha. Cô chia sẻ suy nghĩ này trong chương trình của Ellen DeGeneres phát sóng hôm 16/1.



Trong 20 năm hợp tác cho tác phẩm Sex and the City, Sarah Jessica Parker và Kim Cattrall nhiều lần bị đồn hục hặc. Năm 2004, khi loạt phim truyền hình kết thúc, Kim Cattrall thừa nhận cô muốn trả lương nhiều hơn và đưa ra mức giá 1 triệu USD một tập. Nhiều nguồn tin cho rằng Sarah Jessica Parker không hài lòng bởi cô mới là diễn viên chính và Kim Cattrall đã qua mặt cô. Tuy nhiên, Sarah Jessica Parker phủ nhận. Tháng 12/2009, Sarah lên tiếng trên Elle: “Tôi nghĩ không ai tin rằng tôi yêu Kim. Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Tôi sẽ không thể thực hiện bộ phim nếu thiếu Kim”.

Năm 2010, Sarah Jessica Parker trải lòng trên Marie Claire rằng cả bốn diễn viên dành rất nhiều thời gian cùng nhau trên phim trường nên chuyện cãi cọ là không tránh khỏi. “Bạn ở trên phim trường 90 tiếng một tuần, chẳng mấy khi về nhà và cảm giác kiệt sức. Có những lúc tất cả chúng tôi đều nhạy cảm và thấy tổn thương, nhưng tôi không hối tiếc về cách cư xử với mọi người”, diễn viên nói.

Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker (phải) nhiều năm bị đồn có mâu thuẫn.

Sex and The City là loạt phim truyền hình phát sóng từ năm 1998 đến 2004 với tổng cộng 94 tập. Nội dung xoay quanh cuộc sống và tình yêu của bốn phụ nữ New York do Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon thủ vai. Sarah Jessica Parker vào vai Carrie Bradshaw - cây viết về tâm sinh lý cho một tạp chí. Cô luôn đặt ra những câu hỏi về tình dục và đi phỏng vấn người dân thành phố. Như những cô bạn của mình, Carrie vướng vào đủ thứ rắc rối liên quan đến tình cảm và loay hoay thoát khỏi mê hồn trận của những mối quan hệ. Mối tình phức tạp giữa cô và Mr. Big là trung tâm câu chuyện.

Sex and The City trở thành dấu mốc màn ảnh nhỏ Mỹ khi giành bảy giải Emmy trong số 54 đề cử, tám giải Quả Cầu Vàng trong số 24 đề cử. Năm 2007, series được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 phim truyền hình hay nhất mọi thời đại. Sau thành công của loạt truyền hình, êkíp sản xuất quyết định làm hai phần phim điện ảnh vào năm 2008 và 2010. Tuy nhiên, phần hai bị coi là thất bại nặng nề về mặt nội dung khi nhận bảy đề cử Mâm xôi vàng, trong đó có hạng mục "Phim truyện dở nhất".

