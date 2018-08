Matt Damon, Ben Affleck chi một triệu USD mua bài báo làm phim

Matt Damon đóng phim do George Clooney đạo diễn / Ben Affleck đứng trước nguy cơ mất vai Batman

Theo tờ Hollywood Reporter, công ty của Ben Affleck và Matt Damon cùng hãng Fox đưa giá một triệu USD để thắng các đơn vị khác gồm Universal, Netflix và Warner Bros. Tính trung bình, tác giả bài báo Jeff Maysh nhận gần 115 USD cho mỗi chữ trong tổng số 8.700 chữ viết ra.

Jeff Maysh là cây bút người Anh, hiện sống ở California (Mỹ), nổi tiếng với các phóng sự hình sự.

Ngày 28/7, trang Daily Beast đăng bài viết của Maysh có nhan đề How an Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game and Stole Millions (Cách một cựu cảnh sát lừa đảo trò chơi Monopoly của chuỗi McDonald's và trộm hàng triệu USD). Nội dung kể về chuyện Jerome P. Jacobson cùng đồng bọn lừa đảo trong 12 năm để chiếm đoạt 24 triệu USD.

Từ cuối thập niên 1980, chuỗi McDonald's tổ chức chiến dịch khuyến mãi với tên Monopoly (thường gọi là "cờ tỷ phú"). Những người gọi món ăn sẽ nhận một số lưu vật (token) ngẫu nhiên có thể đổi thành quà ngay lập tức hoặc kết hợp để được phần thưởng có giá trị cao, trong đó có tiền. Jerome P. Jacobson là trưởng ban an ninh của công ty Simon Marketing - đối tác của McDonald's trong việc quảng bá chương trình khuyến mãi. Người này thiết lập một đường dây phức tạp để chuyển các lưu vật cho đồng bọn nhiều lần thắng giải cao. Đến năm 2000, cảnh sát phát hiện bất thường và một năm sau vụ việc được đưa ra tòa.

Matt Damon (trái), Ben Affleck (phải) và cố diễn viên Robin Williams cùng nhận Oscar năm 1998. Ảnh: AFP.

Ngoài kể lại sự việc cũ, bài viết của Jeff Maysh đưa ra nhiều góc khuất và tình tiết mới về cả đối tượng lừa đảo và người điều tra. Maysh theo đuổi đề tài này từ nhiều năm và bắt đầu tổng hợp thông tin từ năm 2016. Nhà báo sinh năm 1982 phỏng vấn các nhân viên FBI, những người giữ thông tin về McDonald's và một số người có liên quan. Anh mất sáu tháng để thu thập giấy tờ cần thiết từ tòa án, sau đó tốn bốn tháng để viết bài. Bài báo được viết theo cấu trúc ba hồi giống phim điện ảnh, tái hiện một số câu thoại và khung cảnh.

Dự án điện ảnh mới đánh dấu cuộc hội ngộ của Ben Affleck và Matt Damon - đôi bạn tài tử thân thiết. Affleck là đạo diễn còn Damon dự kiến thủ vai nhân vật chính Jerome. Lần hợp tác nổi tiếng nhất của họ là phim Good Will Hunting (1997), mang về cho cả hai giải Oscar ở hạng mục biên kịch.

* Trailer "Downsizing" - phim gần nhất Matt Damon đóng chính

Con người tự thu nhỏ mình để tránh quá tải dân số trong Downsizing

Ân Nguyễn