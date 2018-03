Mark Wahlberg và Michelle Williams chênh lệch lớn về tiền lương

'Cơn bão' tố cáo quấy rối tình dục ngày càng mạnh ở Hollywood / Michelle Williams chia tay bạn trai Jason Segel

Ngày 10/1, tờ USA Today đưa tin về chênh lệch tiền lương giữa Mark Wahlberg và Michelle Williams khi cùng tham gia phim All the Money in the World. Theo đó, để quay lại các cảnh phim, Mark được trả 1,5 triệu USD, còn Michelle Williams nhận số tiền 80 USD một ngày, tổng cộng chưa tới 1.000 USD.

Michelle Williams và Mark Wahlberg trong phim "All the Money in the World".

Nhiều ngôi sao lên tiếng bênh vực Michelle Williams trước bất công này. Jessica Chastain viết: "Hãy đi xem màn biểu diễn của Michelle trong phim All the Money in the World. Cô ấy là diễn viên xuất sắc, từng thắng giải Oscar. Cô ấy đã làm việc trong ngành công nghiệp này 20 năm. Cô xứng đáng nhiều hơn con số 1% so với mức lương của bạn diễn nam".

Tháng 11 năm ngoái, Kevin Spacey vị tố cáo lạm dụng tình dục nên đạo diễn Ridley Scott quyết định cắt toàn bộ cảnh quay có mặt diễn viên này, thay thế bằng Christopher Plummer. Dịp Lễ Tạ ơn, cả đoàn phim phải quay lại nhiều phân cảnh và kéo dài hơn một tuần. Chi phí cho các cảnh quay lại được thông báo là 10 triệu USD.

Trailer phim "All the Money in the World"

Michelle Williams khi đó chia sẻ với USA Today rằng cô sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để quay lại phim cho kịp tiến độ. "Tôi nói tôi sẽ có mặt mỗi khi họ cần. Họ có thể lấy đi tiền lương, kỳ nghỉ của tôi, tùy ý vì tôi trân trọng những nỗ lực của cả đoàn phim để làm lại tác phẩm này".

Tháng 8/2017, báo chí Mỹ đưa tin Mark Wahlberg là nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2017.

All the Money in the World là bộ phim được xây dựng dựa trên sự kiện có thật. Câu chuyện xoay quanh vụ bắt cóc John Paul Getty III, 16 tuổi (do Charlie Plummer thủ vai), cùng những nỗ lực tuyệt vọng của bà mẹ Gail Harris (Michelle Williams) nhằm thuyết phục người cha chồng tỷ phú nhưng keo kiệt - John Paul Getty (Christopher Plummer đóng) - trả tiền chuộc. Sau khi bị từ chối, Gail phải bắt tay với cố vấn của Getty - Fletcher Chace (Mark Wahlberg đóng) - để chạy đua thời gian, cứu lấy con trai.

Phim trình chiếu giữa ồn ào chuyện bất công tiền lương giữa nam và nữ diễn viên.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực ở Hollywood như Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg... sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 12/1.

