Mark Wahlberg quyên 1,5 triệu USD sau ồn ào chênh lệch tiền lương

Mark Wahlberg và Michelle Williams chênh lệch lớn về tiền lương / 'Cơn bão' tố cáo quấy rối tình dục ngày càng mạnh ở Hollywood

Ngày 14/1, Mark Wahlberg đăng lên trang cá nhân: "Vài ngày qua, số tiền tôi nhận được khi quay lại phim All the Money in the World đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chi trả công bằng giữa nam và nữ. Tôi đã góp toàn bộ 1,5 triệu USD cho quỹ Time's Up (hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tại nơi làm việc), dưới tên của Michelle Williams".

Mark Wahlberg ủng hộ 1,5 triệu USD, dưới tên của Michelle Williams.

Trong thông cáo gửi The Guardian, diễn viên Michelle Williams ca ngợi hành động của Mark Wahlberg, đồng thời cảm ơn công ty quản lý tài năng William Morris Endeavor (WME) vì ủng hộ thêm 500.000 USD nữa cho quỹ Time's Up. "Chuyện hôm nay không chỉ vì tôi. Đó là vì những nữ diễn viên đã đứng về phía tôi, những người bạn hoạt động xã hội đã dạy tôi cách sử dụng tiếng nói của mình và người đàn ông quyền lực nhất đã lắng nghe và hành động", diễn viên viết. Michelle Williams là một trong những thành viên sáng lập quỹ Time's Up.

Tháng 11 năm ngoái, Kevin Spacey vị tố cáo lạm dụng tình dục nên đạo diễn Ridley Scott quyết định cắt toàn bộ cảnh quay có mặt diễn viên này, thay thế bằng Christopher Plummer. Dịp Lễ Tạ ơn, cả đoàn phim phải quay lại nhiều phân cảnh trong hơn một tuần. Chi phí cho các cảnh quay lại được thông báo là 10 triệu USD. Cuối tuần trước, thông tin về tiền lương khi quay lại phim All the Money in the World lộ ra ngoài. Theo đó, để quay lại các cảnh phim, Mark được trả 1,5 triệu USD, còn Michelle Williams nhận số tiền 80 USD một ngày, tổng cộng chưa tới 1.000 USD.

Michelle Williams nhiều đất diễn hơn Mark Wahlberg trong "All the Money in the World".

Thông tin này khiến nhiều diễn viên nữ ở Hollywood tức giận, trong đó có Jessica Chastain: "Tôi nghe nói cô ấy chỉ được trả 80 USD một ngày khi quay lại phim, trong khi anh ấy nhận cả triệu USD. Ai đó làm ơn nói rõ cho tôi biết được không? Tôi thực lòng hy vọng khi mọi chuyện sáng tỏ, cô ấy sẽ được trả lương công bằng. Cô ấy là diễn viên xuất sắc và thể hiện trong phim rất tuyệt vời".

* Mark Wahlberg và Michelle Williams trong "All the Money in the World"

Trailer phim "All the Money in the World"

All the Money in the World là bộ phim được xây dựng dựa trên sự kiện có thật. Câu chuyện xoay quanh vụ bắt cóc John Paul Getty III, 16 tuổi (do Charlie Plummer thủ vai), cùng những nỗ lực tuyệt vọng của bà mẹ Gail Harris (Michelle Williams) nhằm thuyết phục người cha chồng tỷ phú nhưng keo kiệt - John Paul Getty (Christopher Plummer đóng) - trả tiền chuộc. Sau khi bị từ chối, Gail phải bắt tay với cố vấn của Getty - Fletcher Chace (Mark Wahlberg đóng) - để chạy đua thời gian, cứu lấy con trai.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực ở Hollywood như Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg... đã ra rạp tại Việt Nam từ ngày 12/1.

