Margot Robbie, LeoDiCaprio, Brad Pitt hội ngộ trong phim mới

Trên Indiewire, Margot Robbie cho biết cô nhận lời bởi hâm mộ đạo diễn Quentin Tarantino: "Tôi luôn muốn nhìn anh ấy làm việc, thấy cách anh ấy điều hành trường quay, chỉ đạo người khác. Thật tuyệt khi được trực tiếp chứng kiến". Margot Robbie thủ vai Sharon Tate (1943-1969) - một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood ở thập niên 1960, vợ của đạo diễn Roman Polanski. Khi mang thai tám tháng với ông, bà bị gia đình tội phạm Manson sát hại trong vụ án gây chấn động. Chưa rõ đạo diễn Roman Polanski sẽ được thể hiện thế nào trong phim mới.

Trong Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate là hàng xóm của nhân vật hư cấu Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) - một diễn viên hết thời từng nổi tiếng với các series cao bồi. Tài tử Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Tác phẩm sẽ đi theo hướng đan xen các sự kiện có thật và hư cấu, giống Inglourious Basterds (2009) - tuyệt phẩm của Quentin Tarantino. Phim dự kiến khởi quay tháng 6 và ra mắt ngày 9/8/2019.