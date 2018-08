Lý Nhã Kỳ tái xuất màn ảnh với vai bác sĩ

Phim mới của Lý Nhã Kỳ khởi quay vào tháng 10. "Ban đầu tôi ngần ngại vì dù thích kịch bản, việc kinh doanh của tôi quá bận rộn. Tôi cũng đã lâu không đóng phim. Nhà sản xuất năm lần thuyết phục khiến tôi bị cuốn theo lúc nào không hay", Nhã Kỳ chia sẻ. Nhân vật của cô là bác sĩ Thiên Di, người có vẻ đẹp giản dị, mong manh, tính cách trong sáng.

Lý Nhã Kỳ trong một buổi làm việc cùng êkíp "Thiên đường".

"Ông Park Hee Jun - đạo diễn Hàn Quốc của phim - là người chuyên nghiệp, khiến tôi tự tin chọn dự án này tham gia sau sáu năm, từ khi đóng 'Mùa hè lạnh' ", Lý Nhã Kỳ cho biết.

Lý Nhã Kỳ trong phim Mùa hè lạnh Lý Nhã Kỳ trong phim "Mùa hè lạnh".

Diễn viên Kim Tuyến sẽ cắt tóc ngắn để vào vai Kelly - VJ năng động, có phong cách thời trang cuốn hút. Cô cho biết rất hào hứng khi nhân vật lần này có tính cách và ngoại hình rất khác với các dạng vai số phận lận đận, hoặc phản diện cô từng đóng.

Kim Tuyến sẽ cắt mái tóc dài để vào vai VJ sành điệu.

Trước đó, đạo diễn Park Hee Jun, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân cùng êkip tìm bối cảnh tại TP HCM và Đà Lạt. Vì khối lượng công việc lớn, đạo diễn chỉ ngủ từ hai tới bốn tiếng mỗi ngày. Park Hee Jun sinh năm 1971, khởi nghiệp đạo diễn năm 2001 với tác phẩm Dream of a Warrior (Thiên sĩ mộng, 2001). Phim có sự tham gia của Thiên vương Hong Kong Lê Minh, người đẹp Lee Na Young. Ông còn từng chỉ đạo Birth of a Man, Mandate, Brothers in Heaven...

Nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân và đạo diễn Park Hee Jun.

Êkíp Thiên đường còn có Jo Han Sun (nam chính), Choi Dug Gyu (đạo diễn hình ảnh), họa sĩ Trần Trung Lĩnh, Aldegonde Val Alsenoy (thiết kế trang phục)... Phim dự kiến công chiếu năm 2019.