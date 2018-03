Lý Nhã Kỳ hợp tác chồng cũ Trương Mạn Ngọc làm phim

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng tài tử Thái / Lý Nhã Kỳ diện váy voan, đeo kim cương trên ghế 'nóng'

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 22/11 tại TP HCM, Lý Nhã Kỳ cho biết cô đồng sản xuất bộ phim do đạo diễn Olivier Assayas, chồng cũ Trương Mạn Ngọc, thực hiện. Nhà sản xuất còn lại của phim là Charles Gillibert, cũng là một người bạn của Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên chính của phim là minh tinh gạo cội Juliette Binoche - người từng hợp tác với Olivier Assayas trong bộ phim Clouds of Sils Maria tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2014. Nam chính của phim là Guillaume Canet - bạn trai của “bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard.

Phim dự kiến hoàn tất trước Giáng sinh 2017 và sẽ tranh giải tại một số liên hoan phim quốc tế vào đầu năm 2018. Lý Nhã Kỳ chưa sớm tiết lộ nội dung phim vì đây là nguyên tắc của các nhà làm phim quốc tế.

Lý Nhã Kỳ bên đạo diễn Olivier Assayas (phải) và nhà sản xuất Charles Gillibert ở Pháp.

Lý Nhã Kỳ gặp gỡ đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert tại Liên hoan phim Cannes với vai trò là nhà bảo trợ, quảng bá cho du lịch Việt Nam. Cả ba đồng cảm về tình yêu điện ảnh và quyết định hợp tác ở dự án mới. Trong vai trò đồng sản xuất, Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia vào các khâu quảng bá, truyền thông cho phim, làm việc với các đối tác để bán phim và lựa chọn liên hoan phim phù hợp để dự thi... Cô cho biết đầu năm sau sẽ sống ở nước ngoài cùng đoàn phim là chủ yếu, nhất là trong mùa Cannes.

Lý Nhã Kỳ cho biết việc trở thành nhà sản xuất phim nằm trong kế hoạch của cô vài năm qua. Trong các mùa Liên hoan phim Cannes, bên cạnh việc xuất hiện trên thảm đỏ, cô có nhiều buổi gặp gỡ, tìm hiểu thị trường phim điện ảnh Pháp.

Olivier Assayas là đạo diễn kiêm biên kịch và lý luận phê bình nổi tiếng người Pháp. Ông từng có năm bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes vào các năm 2000, 2002, 2004, 2015 và 2016. Những bộ phim nổi bật của ông có thể kể đến là Après Mai (Giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2012), Sils Maria (tranh giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes 2015). Mới đây, bộ phim Personal Shopper (Trợ lý thời trang, được phát hành tại Việt Nam) đã đem về cho Olivier Assayas danh hiệu Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2016. Năm 2011, Olivier Assayas còn là một trong những giám khảo chấm giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Charles Gillibert là một trong những nhà sản xuất phim quyền lực ở châu Âu. Anh là cộng sự thân thiết với đạo diễn Olivier Assayas trong các dự án lớn như Summer hours (2007), Something in the air (2012), Clouds of Sils Maria (2014) và Personal shopper (2016).

