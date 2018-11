Lý Nhã Kỳ áp lực khi đóng phim cùng tài tử 'Giày thủy tinh'

Dàn sao 'Giày thủy tinh' sau 14 năm: Người hạnh phúc, kẻ độc thân / Lý Nhã Kỳ hái táo, ngắm vườn hồng ở Romania

Chiều 8/10, buổi ra mắt phim Thiên đường diễn ra ở TP HCM. Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ là diễn viên chính trong phim do đạo diễn Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân và Park Hee Jun thực hiện.

Bộ phim là dự án tái xuất màn ảnh rộng của Lý Nhã Kỳ sau sáu năm, kể từ Mùa hè lạnh (đạo diễn Ngô Quang Hải). Cô vào vai Thiên Di, một bác sĩ trưởng khoa. Han Jae Suk đóng vai Quang Kha, chồng Thiên Di, một họa sĩ. Biến cố xảy ra khi Thiên Di gặp tai nạn và qua đời, để lại người chồng đau khổ cùng cậu con trai nhỏ.

Lý Nhã Kỳ miêu tả nhân vật của cô có nội tâm phức tạp, đan xen giữa hai tính cách trong sáng và u tối. Diễn viên mất thời gian dài để nuôi tâm lý nhân vật trước khi phim khởi quay. "Có lúc, cô ấy như thiên thần, lúc như ác quỷ. Tôi bị loét bao tử vì quá tập trung để tìm hiểu tính cách của Thiên Di", Lý Nhã Kỳ kể. Diễn viên chia sẻ thêm cô nhận lời tham gia phim vì tin vào sự chuyên nghiệp của đạo diễn Hàn Quốc Park Hee Jun.

Lý Nhã Kỳ và tài tử Han Jae Suk gặp gỡ Lý Nhã Kỳ và tài tử Han Jae Suk hội ngộ.

Với Han Jae Suk, đây là phim đầu tiên anh làm việc với êkíp chủ yếu là người Việt Nam. Tài tử Giày thủy tinh chia sẻ dù phim còn vài ngày nữa mới bấm máy, anh và êkíp đã có thời gian giao lưu giai đoạn tiền kỳ. Han Jae Suk đánh giá cao tinh thần năng nổ, ham học hỏi của dàn diễn viên Việt - trong đó có Lý Nhã Kỳ. Những ngày đầu làm việc, dù gặp rào cản về ngôn ngữ, họ đều hiểu nhau nhờ thông qua ngôn ngữ cơ thể.

Han Jae Suk trong buổi họp báo ra mắt phim chiều 8/10.

Han Jae Suk sinh năm 1973, nổi tiếng với khán giả Việt qua loạt phim Người mẫu (1997), Tình yêu trong sáng (2000), Giày thủy tinh (2002)... Trong Giày thủy tinh, anh thủ vai Jang Jae Hyuk - người đàn ông được hai cô gái yêu say đắm. Dù không nổi bật như vai chính của So Ji Sub, Han Jae Suk vẫn gây ấn tượng nhờ hình tượng chàng trai ấm áp, lãng mạn và chín chắn.

Tài tử bén duyên với Park Sol Mi - nữ diễn viên phim Bản tình ca mùa đông - khi đóng chung tác phẩm truyền hình The great merchant vào năm 2009. Họ kết hôn năm 2013 và có hai con gái.

Phim Thiên đường lấy bối cảnh chính ở Đà Lạt và TP HCM, khởi quay vào ngày 10/10 và dự kiến đóng máy vào cuối tháng 11. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Kim Tuyến, Lâm Vissay, Sơn Phạm, Simba..., khởi chiếu vào tháng 5/2019.

