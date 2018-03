Lý do 'Bản tình ca mùa đông' mê hoặc khán giả 15 năm qua

Ngoại hình gây thương nhớ của Bae Yong Joon 20 năm trước / 'Bản tình ca mùa đông' 10 năm mê hoặc khán giả châu Á / Fan tiếc nhớ tài tử 'Bản tình ca mùa đông'

Bản tình ca mùa đông ("Winter Sonata") là tác phẩm xuất sắc thuộc dòng phim bốn mùa, đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Lên sóng KBS2 hồi năm 2002, phim lập tức gây sốt và được yêu mến khắp châu Á. Khi được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 2003, series được chọn là mốc ghi dấu Làn sóng Hàn (Hallyu) du nhập vào nước này.

Theo Naver - cổng thông tin truyền thông số một Hàn Quốc, dù 15 năm trôi qua, tác phẩm vẫn được tìm kiếm và xem lại nhiều nhất trong loạt phim vang bóng một thời.

"Bản tình ca mùa đông" là một trong những phim được tìm kiếm và xem lại nhiều nhất 15 năm qua.

Nội dung nhân văn, kịch bản chắc tay

Lấy chủ đề tình yêu bị chia cắt, phim xoay quanh cuộc tình lãng mạn, cảm động của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon đóng) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Phim khiến người xem thổn thức trước những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng thời đi học, sự chia ly rồi hội ngộ sau nhiều năm của cặp diễn viên chính.

Kang Joon Sang chuyển về học trường cấp ba cùng Yu Jin. Sự hồn nhiên, chân thành của Yu Jin cảm hóa sự lạnh lùng, thờ ơ ở Joon Sang. Hai người trở thành bạn bè, sau đó là mối tình đầu của nhau.

10 năm sau ngày Kang Joon Sang ra đi vì tai nạn giao thông, Yu Jin vẫn không nguôi nỗi đau đầu đời. Chỉ cần bắt gặp hình ảnh thoáng giống anh trên phố, cô lại mải miết đuổi theo và ôm sự tuyệt vọng giữa dòng người đông đúc của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Trải qua bao thăng trầm, tưởng đã mất nhau rồi có lại, tình yêu của chàng giám đốc điển trai Joon Sang và nữ kiến trúc sư Yu Jin đẹp như một bản tình ca, sưởi ấm giá băng giữa mùa đông tuyết phủ. Tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn, đề cao những cảm xúc chân thành, tinh tế khi yêu.

Ra đời trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của dòng phim bi, Bản tình ca mùa đông được đánh giá có kịch bản chắc tay, cách xây dựng tình huống cuốn hút, dễ lấy nước mắt của người xem dù vẫn sử dụng các môtíp như xa cách, mất trí nhớ, nam chính bị mù... Tác phẩm khai thác triệt để từng chi tiết và lột tả chân thật diễn biến tâm lý nhân vật.

Nhiều khán giả trẻ hiện nay đánh giá mạch phim Bản tình ca mùa đông chậm, sướt mướt và gây nhàm chán. Tuy nhiên, tác phẩm lại phù hợp với thị hiếu của phần đông người yêu phim Hàn thời điểm 15 năm trước.

Nhờ tình tiết chậm, người xem dễ dàng nắm bắt tâm lý nhân vật, hiểu trọn vẹn từng chi tiết và góc quay của đạo diễn.

Dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng

Bản tình ca mùa đông được xem là tác phẩm sinh ra loạt ngôi sao thế hệ vàng của Hallyu.

Phim có sự góp mặt của Bae Yong Joon - ngôi sao nổi tiếng nhất của điện ảnh Hàn mọi thời đại. Anh thủ vai nam chính Kang Joon Sang (sau này là Lee Min Hyung) - hình tượng chàng trai trong mơ của nhiều thiếu nữ trẻ. Khi nhận vai này, Bae Yong Joon đã bước qua tuổi 30.

Nhờ tài diễn xuất đa dạng, anh thành công khi hóa thân thành cậu học trò điển trai, lạnh lùng, nhiều tâm sự thời đi học và chàng trai trưởng thành, ấm áp khi đi làm. Trước đó, tài tử từng ghi dấu ấn trong loạt phim Mối tình đầu (1996), Thành thật với tình yêu (1999) và Người quản lý khách sạn (2001).

Từ trái qua: Park Sol Mi, Park Yong Ha, Bae Yong Joon và Choi Ji Woo.

Nhân vật Yu Jin do "Nữ hoàng nước mắt" - Choi Ji Woo thủ diễn. Vẻ dịu dàng, thanh tao giúp cô trở thành gương mặt ăn khách. Những cảnh khóc xuất thần, đòi hỏi chiều sâu tâm lý của Choi Ji Woo khiến người xem đau cùng nỗi đau của nhân vật.

Ngoài ra, hai vai phụ là Kim Sang Hyuk - do Park Yong Ha đóng - và Oh Chae Rin - được thể hiện bởi kiều nữ Park Sol Mi - giúp phim đa dạng về màu sắc nhân vật. Điểm chung của đôi bạn cùng lớp này là đều gặp thất bại trong tình yêu.

Ngoài đời, Park Yong Ha là ca sĩ, diễn viên tài hoa, sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, khi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, anh chọn cách ra đi mãi mãi vào sáng ngày 30/6/2010. Ở Nhật Bản, tài tử được yêu mến không kém gì Bae Yong Joon. Trong tang lễ của anh, có đến 300 người hâm mộ từ Nhật bay sang Hàn để tham dự.

Khung cảnh thiên nhiên lãng mạn

Bối cảnh phim diễn ra vào giữa mùa đông. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại đảo Nami, tỉnh Chuncheon - cách Seoul hơn một giờ hành trình.

Tác phẩm mê hoặc người xem bằng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đẹp như tranh vẽ. Xuyên suốt loạt phim là hình ảnh hàng cây lá vàng nằm dọc hai bên đường vào mùa thu và vùng đồi phủ đầy tuyết khi mùa đông tới. Giữa cảnh sắc ngập tuyết, tình yêu của cặp nhân vật chính thăng hoa, gây ấn tượng mạnh.

Cảnh hẹn hò lãng mạn bằng xe đạp của cặp tình nhân màn ảnh một thời - Bae Yong Joon và Choi Ji Woo.

Về sau, đảo Nami trở thành một trong những điểm du lịch lãng mạn, nổi tiếng, thu hút nhiều du khách tại Hàn Quốc.

Nhạc nền da diết, gợi nhớ thương

Tác phẩm có tới 19 bản nhạc nền với giai điệu và ca từ sâu lắng, hầu hết đều do ca sĩ ballad tài năng - Ryu thể hiện. Trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, giọng ca của Ryu nhẹ nhàng đi vào lòng người, truyền tải thông điệp tình yêu sâu sắc. Đặc biệt, ca khúc My Memory và From the Beginning until now được bình chọn là hai trong 100 bản nhạc phim hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc (xem lời Việt hai ca khúc).

* Video: Bài hát "My Memory"

Bài hát 'My Memory' trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

* Video: Ca khúc "From the Beginning Until Now"

Ca khúc 'From the Beginning Until Now' trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

Đạo diễn số một của dòng phim tình cảm

Bản tình ca mùa đông cùng Trái tim mùa thu (2000), Hương mùa hè (2003) và Điệu valse mùa xuân (2006) đã giúp Yoon Seok Ho nằm trong danh sách đạo diễn tài năng. Ông được xem là một trong những "công thần" của nền nghệ thuật thứ bảy xứ Hàn khi đưa phim truyền hình nước này lan rộng ra châu Á.

Trong sự nghiệp thăng hoa, ông thành công với gần 30 tác phẩm, nổi tiếng nhất là Áo cưới (1997), Lời cầu hôn (1997) và series phim bốn mùa.

Đạo diễn Yoon Seok Ho (ảnh một) và loạt phim gắn liền với tên tuổi của ông gồm "Hương mùa hè" (ảnh hai), "Trái tim mùa thu" (ảnh ba), "Điệu valse mùa xuân" (ảnh bốn).

Yoon Seok Ho cũng chính là người thầy đã đưa tên tuổi của loạt diễn viên như Jang Dong Gun, Bae Yong Joon, Choi Ji Woo, Song Hye Kyo, Won Bin, Kim Hee Sun, Ryu Si Won, Song Seung Hun, Son Ye Jin hay Han Hyo Joo... lên hàng ngũ sao hạng A, được yêu mến đến tận bây giờ.

Nhiều nghệ sĩ Hàn mong được xuất hiện trong phim của Yoon Seok Ho. Bên cạnh đó, nhiều công ty chế tác uy tín tại Hàn, nhiều hãng sản xuất phim truyền hình lớn nước ngoài đều hy vọng được hợp tác với ông.

Thanh Cao