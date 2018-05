Lý Băng Băng đóng chính trong bom tấn Australia / Dàn người đẹp gốc Hoa đọ váy áo trên thảm đỏ

Ngày 9/4, hãng Warner Bros. tung trailer đầu tiên của tác phẩm The Meg (Cá mập siêu bạo chúa). Video hơn một phút xoay quanh màn tấn công của siêu cá mập Megalodon ở đáy đại dương. Lý Băng Băng xuất hiện bên bạn diễn Jason Statham, tìm cách chống lại quái vật khổng lồ.

Lý Băng Băng cùng Jason Statham chiến đấu với cá mập trong phim mới

Đây là dự án Hollywood tiếp theo của Lý Băng Băng sau khi đóng cặp Mark Wahlberg trong Transformers: Age of Extinction năm 2014. Đại diện hãng sản xuất cho biết họ chọn Lý Băng Băng vì cô có tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm diễn xuất phong phú.

Phim kể về chuyến tàu thám hiểm tiến vào khu vực biển sâu nhất Trái đất - Mariana - với hy vọng tìm ra giống loài mới mà con người chưa biết tới. Tuy nhiên, họ gặp phải loài cá mập khổng lồ Megalodon và mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương. Đội giải cứu gồm thợ lặn Jonas Taylor (Jason Statham đóng), nhà đại dương học người Trung Quốc (Winston Chao thủ vai) và người cháu gái Suyin (Lý Băng Băng) được tập hợp để giải cứu đoàn tàu.

Lý Băng Băng (tóc xoăn) bên Jason Statham (giữa) và dàn diễn viên trong phim.

The Meg được đầu tư 150 triệu USD, xây dựng dựa trên cuốn sách MEG: A Novel of Deep Terror của Steve Alten. Tác phẩm tập hợp dàn diễn viên thực lực như Jason Statham, Lý Băng Băng, Winston Chao, Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor… Phim được quay ở New Zealand và Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Jon Turteltaub. The Meg ra rạp Việt Nam từ ngày 10/8.

Thùy Liên