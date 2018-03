Lưu Diệc Phi sẽ hóa Hoa Mộc Lan trong phim Disney

Tài tử Mỹ vương vấn nụ hôn với Lưu Diệc Phi / Lưu Diệc Phi đóng vai quả phụ

Theo Hollywood Reporter, hãng Disney đặt ra các yêu cầu cho người thủ vai này là trẻ trung, gốc Trung Quốc, có kỹ năng võ thuật, nói được tiếng Anh và có phẩm chất của ngôi sao. Đơn vị cho biết đã tìm kiếm trên năm lục địa và thử vai hơn 1.000 ứng viên trước khi chọn Lưu Diệc Phi (tên tiếng Anh là Crystal Liu). Nữ diễn viên có thời gian sống ở New York (Mỹ) và từng đóng nhiều phim có yếu tố võ thuật, nổi bật nhất là The Forbidden Kingdom (có Thành Long và Lý Liên Kiệt tham gia). Ở Trung Quốc, cô có lượng fan đông đảo và được đặt biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ".

Lưu Diệc Phi giao đấu Lý Băng Băng trong "The Forbidden Kingdom" Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, bắt đầu nổi tiếng từ khi đóng phim truyền hình Thiên long bát bộ (2003). Cô tiếp tục thể hiện vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006). Để thoát bóng mỹ nhân cổ trang, trong nhiều năm tiếp theo, Lưu Diệc Phi thử sức nhiều dạng vai nhưng không được đánh giá cao về diễn xuất. Gần đây, màn trình diễn của cô trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa cũng bị chê nhiều hơn khen. Vì vậy, quyết định của hãng Disney cũng dấy lên nhiều nghi ngại từ các fan điện ảnh về khả năng nhập vai của người đẹp trong phim mới.

Mulan là dự án mới nhất trong kế hoạch thực hiện các phim người đóng (live-action) từ các phim hoạt hình nổi tiếng của Disney. Trong các năm qua, hãng lần lượt ra mắt Maleficent (2014), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016) và Beauty and the Beast (2017). Tất cả phim này đều có kinh phí sản xuất lớn và cũng đại thắng phòng vé. Với Mulan, tác phẩm còn được đặt kỳ vọng cao ở thị trường Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi và Hoa Mộc Lan trong hoạt hình.

Năm 1998, hoạt hình Mulan thu 304 triệu USD - mức doanh thu lớn vào lúc bấy giờ. Câu chuyện xoay quanh việc nhân vật chính Hoa Mộc Lan giả trai, thay cha tòng quân. Nhà sản xuất dự án live-action chưa tiết lộ kịch bản có thay đổi gì so với hoạt hình. Dự án do Niki Caro đạo diễn, Chris Bender, Jason Reed và Jake Weiner sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2019.

Ân Nguyễn