Lượng người đặt vé các phim được đề cử Oscar tăng đột biến

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái dẫn đầu đề cử Oscar

Trang bán vé trực tuyến Fandago cho biết lượng người đặt vé The Shape of Water tăng 241% sau ngày Viện Hàn lâm công bố đề cử Oscar (23/1). Số rạp chiếu tác phẩm này ở Bắc Mỹ cũng tăng thêm gần 1.000 trong tuần. Tuần trước, phim chỉ được chiếu tại 853 rạp.

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

The Shape of Water xoay quanh chuyện tình của một cô gái và thủy quái, dẫn đầu về số đề cử Oscar (13). Phim hiện thu về 39,2 triệu USD, hơn gấp đôi kinh phí sản xuất (19,5 triệu USD). Tác phẩm được nhận định sẽ sinh lời cho nhà sản xuất sau khi kết thúc công chiếu.

Lượng đặt vé trên Fandago cho các phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (7 đề cử) và Lady Bird (6) tăng gấp đôi. Phantom Thread (6 đề cử) và Call Me by Your Name (4) tăng 69% và 56% lượng vé, còn hai phim Darkest Hour (6 đề cử) và The Post (2) tăng 46%.

"Dunkirk" được chiếu lại ở rạp do nhiều khán giả quan tâm.

Dunkirk và Get Out quay lại rạp sau nhiều tháng ngưng chiếu. Đây cũng là hai tác phẩm có doanh thu cao nhất trong danh sách tranh giải "Phim xuất sắc". Dunkirk thu 525 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí là 100 triệu USD. Tác phẩm do Christopher Nolan đạo diễn, xoay quanh cuộc rút lui của quân Đồng minh đầu Thế chiến thứ hai. Còn phim kinh dị Get Out là hiện tượng phòng vé với doanh thu 254 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ là 4,5 triệu USD.

Hiện tượng các phim nhận đề cử Oscar gây chú ý ở phòng vé được ghi nhận từ lâu ở Mỹ. Sự gia tăng doanh thu thường rơi vào khoảng thời gian từ khi công bố đề cử đến lễ trao giải. Các hãng ít ra mắt các bom tấn vào thời gian này, nhường chỗ cho các phim nghệ thuật. Đề cử Oscar tạo ra hiệu ứng truyền miệng tốt, hỗ trợ chiến dịch quảng bá. Ở một khảo sát của Fandango, 69% người cho biết có xu hướng đi xem phim có nhiều đề cử hoặc thắng Oscar.

