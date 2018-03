Luke Evans bị đâm bằng đinh ba trong trailer phim mới

Luke Evans - quý ông mới của Hollywood / Luke Evans ngọt ngào bên đồng nghiệp nữ

Nhà sản xuất phim 10x10 mới đây tung ra trailer đầu tiên của tác phẩm do Luke Evans thủ vai chính. Bối cảnh phim diễn ra tại Atlanta, bang Georgia với câu chuyện về kỹ sư mang tên Lewis.

Luke Evans bị đâm bằng đinh ba trong trailer phim mới

Tài tử Beauty and the Beast đưa khán giả tới trạng thái hồi hộp, căng thẳng ngay từ những phút đầu của video. Anh vào vai Lewis, kẻ bắt cóc cô gái Cathy (Kelly Reilly đóng) ngay giữa ban ngày và nhốt trong căn phòng hơn chín mét vuông. Trong không gian được cách âm hoàn toàn, Lewis tra khảo cô gái để tìm ra bí mật ẩn giấu.

Ngoài những cảnh đấu trí, tra khảo, khán giả còn thấy những màn giao đấu, dùng sức của hai diễn viên chính. Ở cuối trailer, nhân vật của Luke Evans bị nữ chính dùng đinh ba đâm chính diện.

Luke Evans và nữ chính trong một cảnh bạo lực của phim "10x10".

Luke Evans diễn nhiều dạng vai, từ anh chàng Gaston trong phim ca nhạc Beauty and the Beast tới Dracula trong Dracula Untold, hay gã phản diện Owen Shaw trong Fast & Furious 6. Với 10x10, anh có dịp thử sức với tác phẩm ly kỳ, có phần kinh dị. Diễn viên 38 tuổi chia sẻ với nhà sản xuất: "Một số cảnh quay thực sự rất nặng nề, u ám và đặt ra những yêu cầu cao về thể lực. Tôi và Kelly phải vật lộn, giằng co nhiều trong phim và có lúc khá bạo lực với nhau".

Phim có quay một số phần ngoại cảnh nhưng đa số thực hiện ở phim trường West London. Nữ đạo diễn Suzi Ewing muốn tận dụng tối đa không gian chật hẹp của căn phòng quay phim, đem đến cảm xúc thật cho các diễn viên.

10x10 do Suzi Ewing đạo diễn, dựa trên kịch bản của Noel Clarke. Ngoài Kelly Reilly và Luke Evans, phim còn có sự góp mặt của Noel Clarke, Keila Brown, Christian Michael Meier, Benjamin Hoetjes, Jill Winternitz...

Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 16/3.

Thùy Liên