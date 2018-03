Loạt phim truyền hình châu Á gặp sự cố đầu năm

'Tây du ký bản Hàn Quốc' bị hoãn chiếu vì loạt sự cố / Phim của Phạm Băng Băng bị la ó vì cảnh vua cưỡng bức phụ nữ

"Hoa du ký" xử lý hậu kỳ cẩu thả

Phim Hoa du ký do Lee Seung Gi, Oh Yeon Seo, Cha Seung Won... đóng chính, chiếu ở Hàn Quốc từ tháng 12/2017 và liên tục bị ngừng phát sóng. Khi phát tập hai, nhà đài vướng sự cố chưa xóa phông xanh, dây cáp ở nhiều cảnh. Đang chiếu giữa chừng, đài tvN phải thông báo hủy phát sóng tập hai do chưa hoàn chỉnh khâu hậu kỳ. Theo Osen, đây là sự cố phát sóng nghiêm trọng nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.

* Lỗi hậu kỳ trong "Hoa du ký"

'Tây du ký bản Hàn Quốc' bị hoãn chiếu vì loạt sự cố

Sau sự việc trên, Hoa du ký tiếp tục gây xôn xao khi một nhân viên trường quay bị ngã khi trang trí trần nhà, dẫn đến liệt nửa người. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc gửi công văn yêu cầu ngừng chiếu bộ phim để thanh tra trường quay. Cơ quan chức năng kết luận trường quay tối và hẹp, dễ xảy ra tai nạn. Phim tiếp tục bị lùi lịch phát sóng, nhà đài xin lỗi vì loạt sự cố.

Phim Hoa du ký được thực hiện bằng hình thức "cuốn chiếu" (quay đến đâu phát sóng tới đó). Sau hai tuần ngừng chiếu, phim đã được phát sóng trở lại trên đài tvN từ đầu tháng 1, đạt tỷ lệ khán giả cao nhờ nội dung ly kỳ cũng như diễn xuất của dàn sao.

Phim của Lâm Tâm Như bị ngừng chiếu ở Trung Quốc đại lục

Cao Thánh Viễn, Lâm Tâm Như, Trương Hiên Duật (từ trái sang) - dàn diễn viên phim "Chàng trai của tôi".

Chàng trai của tôi - sản phẩm do Tâm Như sản xuất và đóng chính, bị khán giả tố cáo liên quan vấn đề ủng hộ Đài Loan tách khỏi Trung Quốc. Phim bị cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu ngừng chiếu trên trang video của QQ.

Trước sự xôn xao của khán giả, công ty quản lý của Lâm Tâm Như hôm 7/1 ra thông cáo cho biết Lâm Tâm Như chưa từng và không bao giờ kêu gọi Đài Loan độc lập. Phim Chàng trai của tôi cũng không liên quan vấn đề này. Phía đoàn phim chưa công bố kế hoạch chiếu tiếp Chàng trai của tôi ở Trung Quốc đại lục.

Phim "Kingdom" gián đoạn quay

Ông Go - người đảm nhiệm khâu mỹ thuật của phim Kingdom được phát hiện hôn mê ngày 12/1, sau khi kết thúc công việc ở trường quay. Bác sĩ chẩn đoán ông bị phình động mạch não, có triệu chứng chết não. Ông Go không thể qua khỏi sau thời gian điều trị ở viện.

Hai diễn viên Joo Ji Hoon (trái) và Bae Doo Na.

Phim Kingdom ngừng quay vì sự việc trên. Theo Chosun, nhiều ý kiến nghi ngờ ông Go qua đời do làm việc quá sức. Công ty sản xuất mới đây ra thông cáo cho biết hai ngày trước khi qua đời, ông không có lịch trình làm việc với công ty. Mỗi lần quay phim kéo dài 12 giờ, mỗi tuần quay từ ba đến năm lần. Phía công ty sản xuất khẳng định lịch trình này không quá sức với các thành viên đoàn phim.

Kingdom do Joo Ji Hoon và Bae Doo Na đóng chính, được chắp bút bởi Kim Eun Hee - nhà biên kịch của phim hình sự ăn khách Signal.

Phim của Phạm Băng Băng bị hoãn chiếu

Theo tờ Huashangbao, phim Thắng thiên hạ của Phạm Băng Băng vốn được quảng bá chiếu vào giờ vàng của đài Đông Phương và Giang Tô từ ngày 12/1 nhưng bị hoãn chiếu. Đoàn phim mới đây công bố tác phẩm đổi tên thành Ba Thanh truyện.

* Trailer phim "Ba Thanh truyện"

Phim của Băng Băng bị chỉ trích vì cảnh vua cưỡng bức phụ nữ

Một số nguồn tin cho biết sát ngày chiếu, Ba Thanh truyện bị những người nghiên cứu lịch sử đời Tần tố cáo có các chi tiết sai lệch lịch sử, cải biên quá đà. Phim còn bị chỉ trích mô tả lộ liễu cảnh Tần Thủy Hoàng cưỡng bức quả phụ Ba Thanh trong khi theo các tư liệu lịch sử, Ba Thanh thủ tiết sau khi chồng chết, được Tần Thủy Hoàng phong là Trinh phụ.

Những người phản đối phim này còn chỉ ra trang phục của Ba Thanh truyện giống trong một phim ra mắt năm 2012 của Nhật Bản.

Cảnh phim "Ba Thanh truyện".

Đoàn phim chưa công bố ngày phát sóng. Phim do Phạm Băng Băng đóng chính và đồng sản xuất, được quảng bá có vốn đầu tư 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 75,3 triệu USD).

